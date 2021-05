Domenica Live: sarà Lorella Cuccarini a prendere il timone del noto programma dopo l’addio di Barbara D’Urso?

Domenica Live: dopo l’annunciato addio di Barbara D’Urso sarà Lorella Cuccarini a prendere il suo posto? Nell’interessante slot della domenica pomeriggio, dove attualmente l’unica vera padrona di casa è Mara Venier con la sua Domenica in, Mediaset ha in programma una serie di cambiamenti. Dal prossimo autunno infatti, durante il pomeriggio della domenica non ci sarà più Barbara D’Urso a tenerci compagnia ed è iniziato il toto nomi per potrebbe sostituirla.

L’azienda di Cologno Monzese potrebbe puntare su uno dei volti più noti dell’ultima stagione primaverile: Lorella Cuccarini. La più amata dagli italiani, infatti, è stata fortemente voluta da Maria de Filippi per ricoprire il ruolo di insegnante di danza nella scuola di Amici. Grazie a lei lo scorso anno nella scuola più spiata d’Italia sono nate non poche dinamiche tra gli alunni e gli altri professori. Proprio questa sua partecipazione avrebbe convinto i vertici Mediaset.

Senza considerare che Lorella Cuccarini durante la sua carriera vanta moltissime conduzioni importanti, come Buona Domenica con Marco Columbro e Domenica In Così è la vita. Al netto della sua esperienza e dell’ultimo anno di attività sembrerebbe proprio che la Cuccarini abbia tutte le carte in regola per Domenica Live. Ma sarà davvero così?