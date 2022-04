Don Matteo 13: anticipazioni quinta puntata in onda giovedì prossimo￼

Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella quinta puntata della storica fiction, in onda giovedì 28 aprile 2022

Don Matteo 13: andrà in onda giovedì 28 aprile 2021 alle 21:30 la quinta puntata della fiction più amata d’Italia. Ecco cosa succederà nell’episodio “L’amico ritrovato” che vedrà protagonista per la prima volta da solo l’attesissimo Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

L’episodio inizierà con una notizia che sconvolgerà tutta Spoleto: Don Matteo è misteriosamente scomparso. Molto sarà lo smarrimento soprattutto tra i suoi amici di una vita, il Maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo, che resteranno senza parole quando vedranno celebrare la messa da un altro sacerdote. Tale arrivo, in sostituzione di Don Matteo, creerà molto scompiglio.

Nel frattempo a peggiorare le cose, le circostanze in cui il sacerdote è scomparso saranno completamente avvolte nel mistero. Dove si troverà l’amato sacerdote? Inoltre, nessuno sembrerà apprezzare il nuovo arrivato, verso il quale ci sarà grande diffidenza e ostilità. Si arriverà persino a pensare che sia un impostore e che in qualche modo, sia il responsabile della scomparsa dell’amato Don Matteo. Mentre tutti saranno impegnati a riflettere su quanto sta accadendo in canonica, Valentina dovrà affrontare problema e chiederà aiuto a Marco. L’uomo accetterà, ma facendo ciò rischierà di compromettere il rapporto con Anna, che inizierà a essere gelosa.

Intanto per rivedere tutte le puntate clicca qui e connettiti su RaiPlay.