Casa Bianca: Donald Trump si ricandida come presidente

Ce lo aspettavamo. Non ha mai lasciato campo libero all’attuale presidente in carica Joe Biden, e ora, più agguerrito che mai, ritorna all’attacco. “Il ritorno dell’America comincia oggi”, ha dichiarato Donald Trump nell’incontro con la stampa a Mar-a-Lago per il suo annuncio ufficiale.

L’ex volto della Casa Bianca, si è dato alle sue performance da oratore, addirittura annunciato dallo speaker come “il prossimo presidente degli Stati Uniti“.

Dopo la frase ad effetto di apertura, ha iniziato ad elencare i propri successi, incolpando d’altro canto Biden, per le sue sconfitte. “E’ merito suo se il Paese ora è in declino, umiliato e deriso sulla scena internazionale“, riferendosi al ritiro dall’Afghanistan, non dimenticando però il conflitto in Ucraina con cui ha portando il Paese “sull’orlo di una guerra nucleare“. “Proprio oggi un missile è stato mandato, probabilmente dalla Russia, dentro il confine della Polonia“, ha affermato.

“La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali“, ha sganciato. Biden, dal canto suo, non ha porto l’altra guancia, bensì un Twitter, invitato in tempo reale dal G20, difendendosi seccamente: “Donald Trump ha rovinato l’America“.

La terra ha tremato nel momento in cui lo sconfitto fulvo ha annunciato la sua corsa nel 2024, dopo aver già presentato i documenti alla commissione elettorale federale: “per rendere l’America nuovamente grande e gloriosa, stasera annuncio la mia candidatura a presidente degli Stati Uniti“, ha esordito tra le urla in delirio della folla.

Un intro da vero leader, ma per molti il suo messaggio è passato come ormai sorpassato, senza nessuna speranza di attecchimento.

“Sconfiggeremo la sinistra democratica radicale che sta tentando di distruggere il nostro Paese dall’interno“. “Questa non sarà la mia campagna, questa sarà la vostra campagna“, ha proseguito il tycoon, rilanciando il suo movimento Maga, il suo slogan “America first” e l’immagine di una nuova “età dell’oro”.

Evitando ovviamente di parlare del caos creato durante la pandemia (quando era ancora in carica) e non facendo alcun riferimento dalla sua “big lie” sulle elezioni culminata nell’attacco al Congresso, ha attaccato nuovamente Biden, parlando della crisi dei migranti e dell’inflazione. Trump ha poi fatto riferimento alle Midterme elections, vantando 232 vittorie e solo 22 sconfitte dei suoi candidati, omettendo di dire che le debacle sono avvenute nei posti chiave.

Infine il colpo finale: dipintosi come “una vittima” delle inchieste (da cui tenterà di proteggersi usando proprio la ricandidatura), ha ironizzato di avere il “record” dei mandati di comparizione, dicendosi più perseguitato di Al Capone. Ha chiuso dopo 68 minuti uscendo con Melania, unico membro sul palco di una famiglia divisa sulla sua candidatura. La figlia Ivanka ha già messo in chiaro che questa volta darà priorità alla famiglia e non sarà coinvolta in politica, sostenendo il padre “da fuori dall’arena politica”.