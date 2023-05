“Dove”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro: significato

di Redazione ZON

Fabrizio Moro torna oggi, Venerdì 19 Maggio, con l’Ep “La mia Voce vol. 2” e, in radio con il singolo “Dove” (Fattoria del Moro – Distr. Warner Music Italy), brano pop melodico con qualche sfumatura elettronica.

Con l’uscita dell’Ep Fabrizio Moro incontra il pubblico nelle seguenti città:

Venerdì 19 Maggio

Roma – Discoteca Laziale ore 17:30

Sabato 20 Maggio

Napoli – laFeltrinelli Stazione P.zza Garibaldi ore 16:00

Martedì 23 Maggio

Milano – Mondadori c/o Santeria Toscana ore 18:00

Fabrizio Moro cantautore ed autore completo e versatile, è capace di conquistare il pubblico grazie alla sua musica e alle sue parole sempre intense e profonde, alla sua personalità autentica e alla sua capacità di evolversi continuamente. Un artista che ha fatto della sua passione per la musica una missione di vita, regalando emozioni e momenti indimenticabili a tutti coloro che lo seguono.

“Ti svegli prima delle tue paure, che prima o poi qualcuno guarirà… e quelle sai che sono ormai sicure, ma ti hanno reso sempre unica, nascosta Dietro ad una sigaretta perché dentro c’è racchiusa la pazienza di chi aspetta” (tratto da “Tutta la voglia di vivere” di F. Moro)

«Credo che il brano “DOVE” abbia il testo, tra gli ultimi che ho scritto, che mi rappresenta di più – afferma Fabrizio Moro. È un punto di vista sulla vita perché spesso mi sono messo in movimento per trovare un punto di arriva anche se un punto di arrivo non ce lo avevo, non esisteva. Soprattutto nei momenti di disperazione, non sapevo dove andare. Spesso bisogna sforzarsi di camminare anche se non si conosce bene la strada, perché stare fermi soprattutto con la testa e con l’immaginazione crea dei punti di attrito con la vita. Bisogna andare, sempre anche quando non si conosce la destinazione».

Tracklist “La mia voce vol.2”:

Tutta la voglia di vivere

Il sole

Dove

Una vita intera

Senza di te

Tutte le parole