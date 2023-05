Pelle d’oca, il nuovo singolo di Dragen D’Amico

di Redazione ZON

Per Dargen D’Amico è stata un’annata da incorniciare: lo straordinario exploit della hit DOVE SI BALLA (certificata cinque volte Platino), gli ottimi riscontri di pubblico e critica per l’album NEI SOGNI NESSUNO È MONOGAMO (Disco d’Oro), l’esperienza come giudice a X Factor (che lo ha visto classificarsi al secondo posto con Beatrice Quinta). Da quasi dodici mesi, però, non pubblicava nuova musica. Ora l’attesa è finita: da pochi istanti è in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo PELLE D’OCA.

Il brano, che sabato 27 maggio l’artista porterà per la prima volta dal vivo nel corso di uno speciale live sul palco del festival Mi Ami, apre il nuovo capitolo discografico dell’artista milanese.

Trascinato da una produzione ipnotica che celebra il matrimonio tra strumenti a corde indiani, 90’s hip hop e reggaeton ad opera di Gianluigi Fazio & Edwyn Roberts, la penna inconfondibile di DARGEN D’AMICO dà continuamente vita a immagini tridimensionali. È lo stesso artista che ci racconta la genesi di PELLE D’OCA: “Volevo per la prima volta lasciare scrivere un mio brano all’intelligenza artificiale, cercando di restare il più distaccato possibile, come si mi trovassi nella mia vita per caso. Ma alla fine mi sono comunque fatto prendere.”

Testo – Pelle d’oca

—