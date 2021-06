Su Discovery Plus arriverà la prima edizione di Drag Race Italia. Siete pronti a scoprire i nomi dei giudici?

Su Discovery Plus arriverà Drag Race Italia, il reality show statunitense che si basa su una competizione tra drag queen. I concorrenti devono mostrare le loro doti di intrattenitori e il loro stile sfidandosi in diverse gare: ogni settimana i concorrenti vengono giudicati per le loro performance da vari giudici. Al termine di ogni episodio un concorrente viene eliminato; l’ultimo che rimane verrà incoronato, nel caso dello show americano “America’s Next Drag Superstar” e riceverà una serie di premi. In Italia ci saranno variazioni? Per scoprirlo basterà attendere qualche mese, precisamente Novembre.

Intanto, siete pronti a scoprire i giudici?

Dopo aver fatto l’opinionista all’Isola dei Famosi è stata confermata la presenza di Tommaso Zorzi. Accanto a lui troviamo il nome di Chiara Francini e la drag Priscilla.

Tommaso Zorzi

Un anno davvero ricco per Tommaso Zorzi che dopo aver partecipato come opinionista all’Isola dei Famosi ha trovato l’amore nelle braccia del ballerino Tommaso Stanzani. Qualche giorno fa, i due giovani innamorati hanno pubblicato una foto mentre erano in barca insieme a Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del GFVip e presentatrice dei Battiti Live.