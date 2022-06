Draghi incontra Mattarella, a breve CDM sul caro bollette

Il Quirinale è stato oggi teatro di un incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggetto della discussione temi internazionali, soprattutto la questione della guerra in Ucraina e anche un resoconto dei recenti viaggi dell’inquilino di Palazzo Chigi.

Il dialogo del Quirinale sarà seguito nel pomeriggio da un altro Consiglio dei Ministri nel quale si discuterà del “caro bollette”, con misure straordinarie da adottare per garantire il mantenimento dei costi. Dopo le recenti riunioni del G7, del Consiglio Europeo a Bruxelles e il summit della Nato, il CDM diventa anche un’occasione per aggiornare gli altri soggetti di Governo sulle mosse italiane in campo nazionale e internazionale. Il premier Draghi sarà più esaustivo sull’agenda di oggi nel corso di una conferenza stampa che seguirà il CDM.