Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 1 Luglio 2022: Cancro perplesso

Ariete Domani Giove potrebbe cominciare a proporvi qualche bella novità. Chi, per esempio, svolge un’attività che si basa sui contatti, in questo mese di Luglio potrebbe già ricevere delle proposte per Settembre. In amore le prime due settimane saranno di massima energia.

Toro Domani potrete cominciare un mese che si preannuncia molto interessante. Luglio, ma anche Agosto, vi permetterà di recuperare un certo equilibrio, anche se non si può parlare ancora di guadagni eclatanti. Finalmente vi sentite più tranquilli, anche se di recente avete dovuto rivedere molte questioni di lavoro.

Gemelli Domani non dovrete assolutamente fermarvi. Se c’è da portare avanti una trattativa, non tiratevi indietro. Alcuni, dopo un periodo di attesa, avranno finalmente una risposta. Chi lavora in proprio noterà che molti progetti sono più facili da gestire. Non sottovalutate le proposte che arriveranno da qui in poi.

Cancro Domani continuerete ad avere qualche perplessità circa il vostro futuro. Piano piano, però, le cose cominceranno a sbloccarsi. Certo, non potrete pretendere tutto e subito, ma si comincerà a parlare presto di nuove collaborazioni. Luglio non vi garantirà la possibilità di fare grandi balzi in avanti, ma potrete studiare nuove strade da percorrere. Buon recupero in amore.

Leone Domani avrete ancora Giove in aspetto favorevole. Molte vostre scelte, decisioni e cambiamenti si decideranno in questo momento. Per qualche Leone già da Maggio ha cominciato a muoversi qualcosa a livello lavorativo. Luglio sarà il mese dei nuovi incarichi, delle richieste da fare, facendo sempre attenzione ai soldi! In amore recupero.

Vergine Domani comincia un mese che vi restituisce in parte la tranquillità. A Luglio le scelte di lavoro saranno più facili da gestire. Qualcuno sarà chiamato a prendere una decisione importante, forse dovrete valutare se cambiare gruppo o ruolo. Fate attenzione perché sarete presi dalle questioni di lavoro e tutto il resto passa in secondo piano, amore incluso.

Bilancia Domani parte un mese importante che vi aiuta a ritrovare un clima più favorevole per quanto riguarda le questioni di lavoro. Non saranno sciolti tutti i nodi quindi mettetevi l’anima in pace per alcune questioni. Se volete recuperare in amore, puntate sui primi quindici giorni del mese!

Scorpione Luglio si preannuncia un mese particolarmente attivo per quel che riguarda i contatti e i progetti di lavoro. Nei prossimi giorni potrete concludere accordi molto interessanti. Cercate solamente di non farvi mai sopraffare dall’ansia ed evitate le discussioni nel posto di lavoro. D’ora in poi potrete riportare la serenità nel rapporto di coppia e in famiglia.

Sagittario Domani parte una nuova fase della vostra vita. Luglio porterà un nuovo inizio, un periodo molto interessante in cui sarà possibile rimettersi in gioco in vista del prossimo 2023. Finalmente non incontrerete più blocchi od ostacoli lungo la strada. Anche in amore le cose andranno meglio. Saranno messi in dubbio solo i rapporti molto logori.

Capricorno Tenete duro perché a partire dal 5 del mese finalmente vi sbarazzate di Marte contrario. A poco a poco ritroverete più lucidità e chiarezza riguardo il da farsi, specie se state portando avanti un lavoro poco soddisfacente. Le stelle potrebbero avere in servo per voi un cambiamento importante. In amore sfruttate la prima metà di Luglio.

Acquario Domani comincia un periodo valido per situazioni insolite, in ambiti diversi dal passato, anche all’interno della stessa azienda. Nei prossimi giorni potreste provare un certo nervosismo, soprattutto se dovrete rinnovare un accordo. Non mollate il vostro percorso, anche le stelle di Luglio sosterranno traguardi di successo. I sentimenti tornano in auge.