Esclusione per Dybala, Arthur e McKennie. I tre giocatori infatti non sono stati convocati per la gara con il Torino. Pirlo: “Decisione mia”

La Juventus si prepara al derby con il Torino, previsto questo sabato. L’obiettivo è riscattare la sconfitta con il Benevento e cercare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter per non complicare in modo definitivo la corsa Scudetto. Al derby non ci saranno Dybala, Arthur e McKennie, puniti per la cena in tarda serata a casa dell’americano. Lo ha annunciato Pirlo in conferenza stampa:

“I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando. Non voglio più avere a che fare con questo discorso perché ne abbiamo già parlato abbastanza. La decisione l’ho presa io, per quanto riguarda la parte tecnica, e la società ha fatto il resto prendendo la propria parte di decisioni. Questo non è il momento per quello che sta succedendo nel mondo, non solo alla squadra. Non era il momento giusto per farlo per rispetto di tutti quelli che rispettano le regole. E non era il momento due giorni prima della partita. Volevo dare un segnale: siamo degli esempi ed è giusto che ci comportiamo da esempi”.

Senza Arthur e McKennie, Pirlo contro i granata dovrà reinventarsi il centrocampo per la gara con il Torino. Meno pesante l’esclusione di Dybala, che non scende in campo da circa due mesi e mezzo e non sarebbe comunque partito titolare.