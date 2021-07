L’icona della musica e della televisione italiana, Raffaella Carrà si è spenta quest’oggi all’età di 78 anni

“Raffaella ci ha lasciati. É andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio della scomparsa della sua compagna Raffaella Carrà.

Una dei volti più celebri della musica, della televisione italiana e del varietà, la Carrà aveva compiuto lo scorso 18 giugno 78 anni.

In occasione di una delle interviste al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” aveva lei stessa dichiarato di aver venduto nel corso della sua carriera artistica ben 60 milioni di dischi e di aver conseguito 22 tra dischi d’oro e di platino.

Di origine romagnola, la Carrà era diventata nota alla platea cinematografica a soli 8 anni come attrice bambina e dopo un periodo di formazione, provini e partecipazioni a diverse pellicole aveva esordito in Tv negli anni ’70, lanciando il modello di una nuova showgirl moderna, tale da esser riconosciuta ancora lo scorso anno dalla testata giornalistica “The Guardian” come un sex symbol europeo.

Fantastico, Domenica In, Canzonissima, Carramba! Che sorpresa sono solo alcuni dei varietà di cui lei è stata protagonista e autrice negli anni ’80 e ’90, affiancandosi a volti noti della tv quali, Corrado, Magalli, Gigi Sabani, Renato Zero, Johnny Dorelli, Mike Bongiorno e Papi, Chiambretti, Ceccherini come nella 51°esiama edizione del Festival di San Remo.