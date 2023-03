E si fa bello per te: i remix del brano di Jovanotti

di Redazione ZON

SBAM! Records (@sbam_records) è l’etichetta, “la fabbrica del ballo”, il laboratorio musicale nato dalla collaborazione tra Jovanotti e i dj e produttori Ackeejuice Rockers, con l’obbiettivo di riportare al centro di tutto il dancefloor come luogo simbolo della vita insieme, ritmo, sudore e passione. Dopo i remix de Il boom e La primavera – brani contenuti ne IL DISCO DEL SOLE – e il debutto dello SBAM! Stage di cui gli Ackeejuice Rockers sono stati direttori artistici insieme a Lorenzo per tutta la durata del Jova Beach Party 2022, sono disponibili da venerdì 24 marzo dieci remix nati sulla scia dell’entusiasmo di altrettanti produttori, che hanno voluto reinterpretare e stravolgere secondo il proprio gusto e stile E si fa bello per te.

Apre le danze la versione Remastered 2023 proprio a cura di Jovanotti e Ackeejuice Rockers, seguita dal mood dance di Federico Scavo e da quello più elettronico di Soul Speech; Rivaz & Botteghi rivisitano il brano in chiave Tech House, DJ Moiz, che ha curato anche l’artwork, ne fa un remix riempi pista; particolarissima la chiave interpretativa del dj e producer Nicola Pigini vs NPLC, Animalic Drum ci trasporta invece in atmosfere organic house; Balera Favela spazia dal funk brasiliano al reggaeton latino, dritto in faccia lo stile di Margherita D’Aaguì & Dangeli e il rush finale è tutto del collettivo RANJIMAI, un take dub-club tra cassa house e levare giamaicano.

“Chi ha vissuto uno o più Jova Beach Party sa di cosa parlo quando dico “SBAM! Stage” – racconta Lorenzo – “È il palco/soundsystem che nei pomeriggi pompava ritmo attraverso i set di alcuni dei DJs migliori del sistema solare, con la direzione artistica dei fantastici Ackeejuice Rockers. Bene, allora non devo aggiungere parole… alzate il volume, ecco E si fa bello per te in versioni per il dancefloor realizzate da alcuni dei producers fotonici che hanno acceso JBP. Da oggi nelle piattaforme e ovunque siete abituati a sentire e scaricare musica! Questo pezzo nella versione Remastered 2023 by Jovanotti & Ackeejuice Rockers è anche la sigla del MOTOGP 2023 che parte questo fine settimana su Sky con Guido Meda a urlare le sue telecronache leggendarie. Avanti tutta!”.

E SI FA BELLO PER TE – I REMIX

TRACKLIST

E si fa bello per te (Jovanotti, Ackeejuice Rockers Remastered 2023) E si fa bello per te (Federico Scavo Remix) E si fa bello per te (Soul Speech Remix) E si fa bello per te (Rivaz & Botteghi Remix) E si fa bello per te (DJ Moiz Remix) E si fa bello per te (Nicola Pigini vs NPLC Remix) E si fa bello per te (Animalic Drum Remix) E si fa bello per te (Balera Favela Remix) E si fa bello per te (Margherita D’Aaguì & Dangeli Remix) E si fa bello per te (RANJIMAI Remix)

E si fa bello per te – Testo

Questi giorni passati

A esplorare pianeti

A cercare forme di vita

Per sentire meglio la vita

Danzatori, scienziati

Santi, pazzi e poeti

Cercatori di stati di estasi

Che non siano parentesi

Ma il centro del bersaglio

Il bello di uno sbaglio

È che ti fa scoprire quello che

Non sapevi di cercare

Per esempio una terra

Al di là dell’arcobaleno

Dove essere liberi

Oh yeah

Niente di meno

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-oh

A energia solare

Cielo che si specchia nel mare

E si fa bello per te

E si fa bello per te

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Come un ballerino di tango

Dritto in mezzo alla pista

Con lo sguardo affilato come una lama

È terra di conquista

La notte che si scioglie nel giorno

Solo andata

Sola andata

Solo andata

Mai ritorno

Le meduse in acqua che si lasciano

Trasportare nomadi dalle correnti

Le parole in bocca che si formano

Pronte a prendere la scia dei venti

Senti i bassi in aria che si spandono

Sono onde evanescenti

Che fanno vibrare le molecole

È un’eterna danza di elementi

Acqua terra aria fuoco e fiamma

Radio in FM e raggi gamma

Treni pieni all’alba di occhi lucidi

Che hanno visto notti illuminate

Dai disegni in aria stroboscopici

Chiusi dentro ai bunker antiatomici

A cielo aperto

Di un mistero

Di un concerto

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-oh

A energia solare

Cielo che si specchia nel mare

E si fa bello per te

E si fa bello per te

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

E si fa bello per te

E si fa bello per te

E si fa bello per te

E si fa bello per te

Troveremo una terra al di là dell’arcobaleno

Dove essere liberi

Oh yeah

Niente di meno

Niente di meno

Niente di meno

Dove essere liberi

Al di là dell’arcobaleno