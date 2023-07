Eagles, morto il co-fondatore Randy Meisner

di Antonio Jr. Orrico

Una triste notizia per tutti gli amanti della musica. Randy Meisner, storico cantante, bassista e co-fondatore del leggendario gruppo rock statunitense degli Eagles, è deceduto lo scorso 26 luglio a Los Angeles all’età di 77 anni. Alla base del decesso, vi sarebbero delle complicazioni dovute ad una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Lo stesso storico gruppo ha deciso di commemorare il proprio cantante con un post sul proprio sito ufficiale.

“Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata caratteristica, Take It to the Limit.” hanno scritto gli Eagles. Randy Meisner ha iniziato la carriera musicale come cantante e bassista nella Stone Canyon Band di Rick Nelson. Negli anni ’60 ha assunto il ruolo di bassista originale della band country-rock Poco. Nel 1971 a Los Angeles ha fondato gli Eagles con i membri originali del gruppo Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon.

Subito il gruppo ha avuto un successo esagerato, con brani quali Take it Easy del 1971 e Hotel California del 1976 che restano ancora oggi patrimonio della musica mondiale. Nel 1977 Meisner ha lasciato il gruppo per continuare la carriera solista ed è stato sostituito da Timothy B. Schmit. Nove anni dopo la fondazione, la band si è comunque sciolta a causa di disaccordi e problemi di droga. Tra i suoi maggiori successi solisti, vi è sicuramente Hearts on Fire del 1981, mentre nel 1988 l’artista è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame.