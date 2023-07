Agropoli, guida motociclo rubato senza patente: nei guai 17enne

di Rita Milione

Nel pomeriggio del 26 luglio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli (SA), hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un 17enne del luogo sorpreso a bordo di un motociclo rubato. Il minore inoltre è stato sanzionato per guida senza patente e mancato utilizzo del casco protettivo. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.