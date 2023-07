Eboli, spaccio di stupefacenti: arrestato un uomo

di Rita Milione

La sera del 25 luglio, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli, in località Campolongo, hanno arrestato, in flagranza di reato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di circa 4 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 1 gr. di cocaina suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento.