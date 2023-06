Aka 7even: fuori oggi la hit estiva “Rock’n’roll”

di Tiara Operno

Estate significa essere liberi ma anche cogliere nuove opportunità al volo perché non sai quando ti capiteranno di nuovo. Aka7even non è disposto a lasciarsele scappare e da oggi, venerdì 9 giugno, torna in radio e in digitale con “Rock’n’ roll”, il suo nuovo singolo.

Dopo averci fatto ballare l’anno scorso con “Toca” insieme a Guè, anche quest’anno non poteva mancare il nome di Aka 7even tra i protagonisti dell’estate italiana: il sound di “Rock’n’roll” è la colonna sonora di due vite che si incrociano. Coincidenza o destino non importa, quello che sappiamo è che il momento da vivere è qui ed ora.

“Rock’n’Roll” – prodotta da Max Kle1nz (Cosmophonix) e CanovA – mostra ancora una volta un altro lato dell’artista, diverso da quello dell’ultimo singolo “Non piove più”.

E’ possbile ascoltare Rock’n’Roll a questo link.

TESTO DI ROCK’N’ROLL

Nascondi la tua mmm

nei miei cargo

siamo solo noi sotto la moon

e nessun altro,

a fare festa come Leonardo di Caprio a Wall Street,

per tutta la notte così,

occhi chiusi e mani sui jeans,

dita sulle labbra e spara

Oh, oh, oh, lo sai che

oh, oh, oh,

a luce spenta oppure accesa,

non c’è niente che ci frena

Noi facciamo soltanto quello che non si può

tu sei la mia droga, io il tuo rock and roll

ci giochiamo anche il cuore, (l’amore è un casinò) come in un casinò,

tu la mia droga, io il tuo rock and roll

tu la mia droga, io il tuo rock and roll

Solo con te so divertirmi,

se la notte è cattiva la prendiamo a pugni,

andiamo ai cento all’ora con la pelle d’oca

e fuori trema tutto come al Maradona,

e il cielo si illumina

nemmeno una nuvola,

stanotte vedrò la California

tra la mia luna e la tua gonna

Oh, oh, oh, lo sai che

oh, oh, oh,

a luce spenta oppure accesa,

non c’è niente che ci frena

Noi facciamo soltanto quello che non si può

tu sei la mia droga, io il tuo rock and roll

ci giochiamo anche il cuore, (l’amore è un casinò) come in un casinò,

tu la mia droga, io il tuo rock and roll

tu la mia droga, io il tuo rock and roll

Ti, ti, ti, ti fai male se mi baci e poi vai via,

la mia lingua come i Rolling Stones, la tua pure poesia,

ti, ti, ti, ti fai male se mi baci e poi vai via,

io e te come una Russian roulette

Noi facciamo soltanto quello che non si può

tu sei la mia droga, io il tuo rock and roll

ci giochiamo anche il cuore, (l’amore è un casinò) come in un casinò,

tu la mia droga, io il tuo rock and roll

tu la mia droga, io il tuo rock and roll