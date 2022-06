Manca personale: Easyjet riduce i voli estivi

A causa della mancanza di personale, soprattutto di terra, Easyjet, la prima compagnia aerea low-cost su scala europea, si trova costretta a ridurre i propri voli di almeno il 13% per la stagione estiva, nei mesi da giugno a settembre 2022.

Una bella grana per tutti quei passeggeri che avevano già prenotato le vacanze, e che adesso devono fare i conti con “solo” l’87% delle tratte attive, un numero decisamente inferiore alle previsioni che contavano di riportare il traffico aereo ai livelli pre-pandemia, quando il 97% dei velivoli Easyjet solcava i cieli del Vecchio Continente.

La drastica riduzione del personale, che oggi ha portato alla chiusura di diverse tratte aeree e non esclude disagi, ritardi o addirittura cancellazioni ulteriori su quelle ancora attive, è senz’altro da imputare alla crisi del trasporto aereo innescata dai due anni di Covid-19.

Ora la domanda di viaggi all’estero sta ricominciando a crescere, ma in maniera così subitanea da non permettere alle compagnie aeree di riorganizzarsi per tempo.

Easyjet si è in ogni caso impegnata ad offrire ai propri passeggeri un margine di preavviso più ampio, nel caso in cui i voli subissero ritardi o venissero addirittura cancellati, oltre alla possibilità di prenotare su tratte alternative.