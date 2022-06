Maturità 2022, le tracce

Dalle 8.30 di questa mattina, circa mezzo milione di studenti del quinto superiore è alle prese con la prima prova della Maturità 2022, il tema di italiano.

Sette le tracce proposte, afferenti a tre tipologie di testo diverse: Analisi e Interpretazione di un testo Letterario, Analisi e Produzione di un testo Argomentativo e Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di Attualità.

Le tracce proposte alla Maturità 2022

Per la Tipologia A, le scelte del Ministero rispettano i pronostici dell’ultima ora: i maturandi sono chiamati ad analizzare “La Vita Ferrata”, tratta da Myricae di Giovanni Pascoli per la poesia o, per la prosa, il testo di Giovanni Verga “Nedda. Bozzetto siciliano”.

Gli spunti per la produzione di un testo Argomentativo (Tipologia B) sono invece tre: un testo tratto da “Musicofilia” di Oliver Sacks, sull’importanza che la musica riveste per gli esseri umani, parte del discorso pronunciato da Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, alla Camera dei Deputati lo scorso 8 Ottobre in vista della COP26, l’occasione è propizia per riflettere sulle conquiste della scienza anche alla luce dei due anni di pandemia, e un brano tratto dal libro “La Sola Colpa di essere nati”, scritto da Gherardo Colombo e la senatrice a vita Liliana Segre. Il nucleo centrale dell’elaborato saranno chiaramente le leggi razziali nazifasciste.

Infine, le tematiche di attualità su cui i 500mila studenti alle prese con la Maturità 2022 sono chiamati a riflettere, sono l’iperconnessione, a partire da un brano tratto da “Tienilo Acceso. Posta, commenta e condividi senza spegnere il cervello” di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, e il cambiamento climatico, con “Perché una Costituzione della Terra” di Luigi Ferrajoli a fare da matrice.