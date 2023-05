Eboli, 35enne in arresto per spaccio di stupefacenti

di Redazione ZON

Nel pomeriggio del 29 maggio, ad Eboli (SA), in località Campolongo, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli hanno arrestato, in flagranza di reato, Q. O. 35enne di origini marocchine, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



I Carabinieri, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti procedevano al controllo dell’uomo che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina e 190 euro in banconote di vario taglio presumibilmente provento dell’attività illecita.