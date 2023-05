Riparte il Metrò del Mare, le tratte e i biglietti

di Redazione ZON

Il Metrò del Mare è pronto a salpare dando il via all’estate 2023 collegando da giugno a settembre Salerno al Cilento, alla Costiera Amalfitana e anche a Capri e Napoli. La Regione Campania ha finanziato anche per il triennio 2023/2025 il servizio di collegamento via mare tra la costiera amalfitana, cilentana, Salerno e il Golfo di Napoli.

Le tratte

Linea 1: Salerno – Costa del Cilento, sabato e domenica, porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota;

Linea 2: Salerno Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì, dai porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano;

Linea 3: Cilento – Capri Napoli Beverello martedì, mercoledì e giovedì, nei porti di Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello;

Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli Beverello dal lunedì al venerdì nei porti di Sapri, Palinuro, Acciaroli, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello.

Linea Flegrea dal lunedì al venerdì, porti: Pozzuoli, Baia, Monte di Procida, Torregaveta, Procida, Casamicciola; Linea Vesuviana dal lunedì al venerdì, porti: Napoli (molo Beverello), Portici (Granatello), Ercolano (Villa Favorita), Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento (pontile esterno), Positano, Amalfi.

Biglietti

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, questi variano dai 3,50 euro della tratta che collega il Cilento alla Costiera, ai 19 euro della tratta che collega Capri al Cilento.