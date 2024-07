Eboli, aveva segregato in casa la compagna: arrestato

di Redazione ZON

Intraprende una relazione con una donna straniera e poi la maltratta e la tiene segregata in casa. E’ stato tratto in arresto nella giornata di domenica 30 giugno G.Q. un uomo di Eboli accusato del reato di “riduzione in schiavitù, sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni personali”.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria l’indagato dopo essere andato a convivere con la 31enne straniera le avrebbe vietato di uscire, apponendo alle finestre lucchetti e catenacci oltre a sottoporla a continui maltrattamenti.