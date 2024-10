Eboli, barman 42enne di Nocera perde la vita in un tragico incidente

di Redazione ZON

La comunità di Nocera è in lutto per la tragica morte di un 42enne, barman molto conosciuto, vittima di un incidente avvenuto ieri a Santa Cecilia di Eboli. L’uomo, mentre guidava la sua moto, si è scontrato con una Ford Focus. Nonostante i soccorsi, il nocerino non è sopravvissuto. Le persone a bordo dell’auto, tra cui un minore, hanno riportato ferite non gravi e non sono in pericolo di vita.

Nocera piange il lutto

La vittima, appassionato di moto, lascia moglie e figli piccoli. L’intera comunità è sconvolta. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso.