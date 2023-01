Campagna: smontava auto rubate, arrestato

Il 19 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno arrestato, un uomo per il reato di riciclaggio. Le autorità hanno beccato il suddetto in flagranza di reato. L’uomo, infatti, è stato sorpreso a smontare, in un fondo agricolo nel comune di Campagna, autovetture oggetto di furto in danno di un rivenditore di auto della zona.

Nel corso delle attività sono state sequestrate numerose parti già imballate e pronte per essere trasportate di ulteriori vetture di note case automobilistiche, per un valore di circa 200.000,00 euro.