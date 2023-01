Calciomercato Juventus: Il Real Madrid vuole Chiesa

La Juventus attualmente è nell’occhio del ciclone. La giustizia sportiva ha tolto ben 15 punti in classifica ai bianconeri, che molto probabilmente non riusciranno a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. La Vecchia Signora potrebbe così dire addio ad un bel tesoretto che sarebbe utilissimo per rimpinguare le casse in una situazione finanziaria assolutamente critica. Proprio a causa di questa perdita, la società torinese potrebbe trovarsi costretta a dire addio ai suoi pezzi pregiati. Su tutti, Chiesa sembra essere il più incedibile, ma il Real Madrid di Carlo Ancelotti sembra avergli messo prepotentemente gli occhi addosso.

Calciomercato Juventus: la situazione Chiesa

Il contratto del bianconero scade nel 2025. Attualmente percepisce uno stipendio pari a circa 5 milioni di euro all’anno. Cifra assolutamente alla portata del club più titolato al mondo: il Real Madrid. I blancos, allenati da Carlo Ancelotti, potrebbero mettere sul piatto un’offerta di oltre 60 milioni di euro (attuale valutazione del calciatore secondo il portale online Transfermarkt) per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno italiano. L’infortunio al crociato, che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco per oltre 10 mesi, sembra ormai acqua passata, con il numero 7 che ha fatto il suo esordio stagionale in Champions League, contro il Psg, per poi tornare nell’undici titolare nella sfida del “Maradona” contro il Napoli. Giovedì contro il Monza, in Coppa Italia, è anche tornato al gol, oltre un anno dopo l’ultima rete realizzata con la maglia bianconera.