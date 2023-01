Oroscopo Paolo Fox Martedì 24 Gennaio 2023: Pesci forte

Ariete Nel corso della giornata dovrete fare particolarmente attenzione alle spese, potrebbe verificarsi qualche uscita di troppo. Saranno gli stessi imprevisti, però, ad accelerare la vostra ascesa in ambito lavorativo. E’ in arrivo una bella soddisfazione, soprattutto se ultimamente siete stati attaccati senza motivo! Possibili chiarimenti anche riguardo l’amore.

Toro Nel corso delle prossime ore avrete modo di risolvere qualche contrasto in famiglia; la Luna metterà il suo zampino anche sulle conoscenze, stimolando rapporti con persone che vivono in altre città e garantendovi qualche opportunità in più. Anche in amore si intravede qualcosa all’orizzonte. In generale, belle novità in arrivo da fine mese!

Gemelli Vi attende una giornata un po’ strana, in cui sicuramente sarebbe meglio non prendere posizioni dure e nette. Cercate di essere prudenti e contenere l’aggressività per almeno 48 ore, evitate anche di pressare troppo gli altri soprattutto sul lavoro. Sicuramente non sarà facile per chi si ritroverà a fare tutto da solo.

Cancro A breve Venere inizierà un transito interessante nel vostro segno e porterà novità, vantaggi, soddisfazioni e chi più ne ha più ne metta. Dal canto vostro però dovrete impegnarvi molto a riprendervi dal momento di calo e a chiarire questioni in sospeso con il partner.

Leone Evitate assolutamente ogni tipo di provocazione. Vi attendono svolte importanti a partire da maggio, dovete essere lucidi fin da subito senza perdervi in questioni inutili o distrazioni pericolose. Molti di voi vengono da un periodo no, ma già dalla prossima settimana le cose andranno meglio. Venere non sarà più in opposizione dal 27, resistete ancora un po’!

Vergine I nati sotto questo segno cercano sempre di programmare ed essere rigorosi, con gli altri ma soprattutto con se stessi, ma ultimamente non è possibile. Attenzione anche in amore: la vostra attenzione è concentrata altrove ma bisogna cancellare i malumori e recuperare serenità, soprattutto se ultimamente c’è stata una discussione con il partner o una persona cara.

Bilancia Venere sta transitando nel vostro segno portandovi grandi vantaggi, nonostante critiche e ostilità non manchino mai. Ultimamente qualcosa vi ha bloccato ma in questi giorni è possibile ripartire alla grande. Qualcuno sta pensando a una nuova attività o a un cambiamento di vita che arriverà nella seconda parte di maggio mentre in amore le stelle ora sono neutrali.

Scorpione Luna e Venere favorevoli vi aiuteranno per ritrovare l’equilibrio che cercate. Ciò nonostante sembrate un po’ distratti sul lavoro, qualcuno ha già la testa alla primavera ma non dovete perdere di vista il presente altrimenti saranno guai. La settimana si preannuncia tosta ma il weekend sarà migliore.

Sagittario Se ci sono problemi d’amore il consiglio è parlarne presto. Il weekend potrebbe essere un po’ tribolato e rischiereste di non sfruttare l’occasione giusta per risolvere la questione. Per quanto riguarda il lavoro, entro quattro mesi le stelle vi promettono un miglioramento professionale.

Capricorno Grandi aperture per i lavoratori dipendenti anche se dovrete fare i conti con persone che cercano di bloccare la vostra ascesa in tutti i modi. La primavera porterà risorse o cambi di azienda, chi aveva già in mente di migliorare le sue condizioni sarà senz’altro accontentato tra maggio e giugno.

Acquario Buona giornata per chiarire cose che non vanno e recuperare un po’ di tranquillità: questo è il periodo decisivo in cui troverete saggezza e un buon equilibrio psicofisico, fondamentali per sostenere le mille cose di cui dovrete occuparvi. Se sentite che non è ancora giunto il momento di agire, in generale, limitatevi ad osservare!