Eboli, nasce il progetto della Libreria Solidale

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo progetto che ha come obiettivo quello di favorire la cultura. Tra lettori, è risaputo, i libri si prestano, si regalano, si abbandonano, si conservano, ma raramente si buttano. Molti sono i metodi per ridare vita ad un libro magari inutilizzato o molto più probabilmente già letto. Da un po’ di tempo, esiste la pratica del BookCrossing, ovvero il cosiddetto scambio di libri. Ed ecco che, ad Eboli, è ora nato un nuovo progetto: quello della Libreria Solidale.

Si tratta di un’iniziativa delle Associazioni Rilanciamo Eboli e La Casa della Vecchia Signora. La libreria prenderà vita presso la sede dell’associazione Rilanciamo Eboli che ha messo a disposizione i propri spazi in via Vittorio Veneto 1 e ha garantito la presenza dei volontari per l’apertura, la catalogazione e la consegna dei volumi. Il servizio si basa sulla pratica del recupero dei libri ancora in buono stato che determinati soggetti non possono, per varie ragioni, continuare a possedere.

I referenti delle due associazioni, Cosimo Altieri e Liberato Manna, hanno spiegato meglio il progetto: “La libreria solidale sarà aperta al pubblico tutti i martedì e i venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18: in questi giorni sarà possibile donare, scambiare o acquistare (con un piccolo contributo) i volumi di interesse. Il ricavato verrà utilizzato per finalità sociali o per il sostegno scolastico alle famiglie.“

I due hanno poi concluso: “Questa tipologia di libreria è un altro modo efficiente per promuovere la lettura tra chi è alla ricerca di qualche volume magari fuori catalogo da tempo e tra chi non ha la possibilità economica di comprare tutti i libri che vorrebbe leggere; è, inoltre, una soluzione “indolore” per chi è costretto ad abbandonare i propri volumi.“