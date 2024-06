Eboli, precipita in un dirupo: salvata ragazza

di Antonio Jr. Orrico

Tra Eboli e Olevano, intorno alle 12.45, un passante ha contattato il 115 per richiedere il soccorso di una ragazza. Quest’ultima, infatti, a seguito di un incidente stradale con il suo scooter, è precipitata giù da un ponte da un’altezza di circa dieci metri. In una curva, infatti, la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe precipitata nel dirupo sottostante. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare in modo definitivo.

Il ponte si troverebbe nei pressi dell’agriturismo Cuccaro. Sul posto si è immediatamente recata la squadra di Eboli con autopompa e autoscala a cui si è aggiunta una squadra di soccorritori speleo-alpino-fluviali. I caschi rossi sono dunque discesi e hanno recuperato la ragazza con l’ausilio di imbraghi e una barella, poi affidata alle cure del 118 con frattura agli arti inferiori.

Tra i primi a giungere in zona, vi è stato il Sindaco di Eboli, Mario Conte, che ha assistito all’intervento di salvataggio.