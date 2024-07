Eboli, rapina e spaccio di stupefacenti: 15enne in custodia all’istituto penale minorile

di Redazione ZON

Il 16 luglio, ad Eboli (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della “custodia in istituto penale minorile” emessa, su richiesta della competente Procura della Repubblica, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 15enne di Eboli indagato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, rapina, lesioni personali e violenza privata” .

L’indagato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso l’Istituto penale minorile di Napoli.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.