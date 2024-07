La Power Basket Salerno va al campionato di Serie B Nazionale

di Redazione ZON

La conferenza stampa di presentazione, tenutasi presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, ha svelato le ambizioni, i progetti e le importanti novità relative alla prossima stagione sportiva della Power Basket Salerno.

Dopo i saluti di rito del consigliere del Circolo, Vincenzo Montefusco, il primo a intervenire è il General Manager Carmine Parrella: “Finalmente possiamo annunciare che prenderemo parte al campionato di Serie B Nazionale. Dopo soli tre anni dall’inizio del progetto Power, siamo felici di trovarci qui a festeggiare questo importante traguardo. La nostra forza è nel gruppo composto da tante persone unite da un’unica passione. Vogliamo divertirci e far divertire: questo è il nostro obiettivo”.

Interpellato sul mercato e sulla composizione del roster, Parrella ha annunciato l’arrivo del playmaker Nicolas Stanic: “Siamo lieti di aver finalizzato l’accordo per portare Stanic a Salerno. Con il suo innesto, aggiungiamo qualità ed esperienza a un gruppo che affidiamo con piena fiducia a Coach Daniel Farabello, che guiderà la squadra per altri due anni“.

Il GM ha elencato anche i confermati della scorsa stagione: il capitano Lucas Chaves insieme a Nicola Mei, Mattia Zampa e Bozo Misolic. Sono stati inoltre annunciati gli acquisti di Kekovic, trattenuto a Salerno dopo l’esperienza con la Virtus Arechi, e di Yande Fall, proveniente dall’Allianz San Severo.

Per completare il roster, Parrella punta ai giovani: “Siamo orgogliosi di portare con noi due ragazzi della Hippo Basket, società con la quale riconfermiamo la proficua collaborazione. Ho parlato già con chi di dovere ed è giusto che vengano con noi”.

Ampio spazio poi al presidente Luca Renis che ha esternato le sue sensazioni e gli obiettivi del prossimo anno: “Sono molto emozionato di essere qui e di mettere un altro tassello alla crescita della nostra realtà. In così poco tempo abbiamo già ottenuto due promozioni e adesso ci prepariamo ad una stagione emozionante su un palcoscenico nazionale”.

Il patron della Power ha, inoltre, chiarito la questione del palazzetto che ospiterà le partite casalinghe della squadra salernitana per il prossimo anno: “La nostra casa è Salerno. Siamo fiduciosi di disputare i nostri impegni casalinghi al PalaSilvestri – ITSVIL Arena, fortino inespugnabile, che i nostri tifosi nella scorsa stagione hanno animato e colorato regalandoci grandissime emozioni”.

Sulle aspirazioni e gli obiettivi, invece, dichiara ironizzando: “Puntiamo a mantenere la categoria, ma non rifiuterei un ripescaggio in serie A2”.

Presenti al tavolo dei relatori anche Umberto Mauro, CEO di FidaSì, e Roberto Marrazzo, CEO di AgroEnergia, due imprenditori che hanno sposato in pieno la causa Power Basket, tanto da ricoprire oggi il ruolo di vicepresidenti. Il primo, insignito da Carlo Sanges di Salernitana Sporting del premio “Salerno Sport & Azienda” ha detto:

“Mi sento un salernitano d’adozione. Come società sportiva, abbiamo l’obiettivo di valorizzare il territorio, tramite delle iniziative imprenditoriali che trovino la loro centralità nello sport che amiamo: il basket.”

Marrazzo, invece, racconta del momento in cui ha deciso di iniziare la collaborazione con la Power Basket: “Non avevo mai assistito alla magia della pallacanestro dal vivo. Ricordo ancora la sconfitta in semi-finale play-off con Ragusa dello scorso anno. Nonostante il momento difficile, rimasi folgorato dal trasporto, dal calore e dalla passione del popolo di Salerno. Daremo tutto ciò che abbiamo per avvicinare, soprattutto i più giovani, al mondo della pallacanestro. Sarà una grande stagione”.

Prima di aprire alle domande dei giornalisti, il Direttore del Marketing Antonio Vitolo è intervenuto per sottolineare l’importanza dei valori nel progetto Power Basket Salerno: “In ogni nostra iniziativa, abbiamo sempre messo al centro i valori. Abbiamo intrapreso un percorso di rebranding, riportando il cavalluccio marino al centro dell’identità della squadra, con l’obiettivo di costruire un progetto profondamente integrato nella città di Salerno. Vogliamo creare una condivisione valoriale con il territorio, un legame forte e duraturo che vada oltre il semplice aspetto sportivo“.

Vitolo ha, inoltre, svelato i nuovi kit gara realizzati in sinergia con Givova, nuovo partner tecnico della squadra salernitana, sottolineando l’importanza di questa collaborazione per lo sviluppo del brand Power Basket.

“Grazie alla sinergia tra Power Basket e Gruppo Stratego”, ha aggiunto Vitolo, “abbiamo in cantiere diverse iniziative volte a creare un legame ancora più forte con i nostri tifosi. Tra queste, il lancio di una card di affiliazione che premierà i nostri supporter più affezionati, rendendoli veri protagonisti insieme alla squadra“.

La strada è, dunque, tracciata. La storia della Power Basket Salerno in Serie B1 può ufficialmente iniziare.

Bruno Diego Di Biase – 3401962297

[email protected]