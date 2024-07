Oroscopo Paolo Fox, sabato 20 luglio 2024: Gemelli passionale

Ariete La Luna è ancora in dissonanza: sii cauto per le prossime 24 ore. Attenzione a non diventare troppo critico o prepotente con il partner, non pretendere di volere avere sempre ragione. Domenica di recupero.

Toro D’ora in poi potrai gestire le questioni di lavoro in maniera del tutto nuova rispetto al passato. Venere tornerà attiva in agosto: chi è deluso o è rimasto ferito in amore, riuscirà a superare molti timori il prossimo mese. Per il momento ci sarà da occuparsi di un ex o di un famigliare che da tempo sta creando problemi.

Gemelli In questo momento è indispensabile risolvere qualche piccolo problema. Anche se negli ultimi giorni potresti aver avuto delle difficoltà, non scordarti di avere Giove dalla tua parte. Se desideri progredire, anche nel lavoro, non trarti indietro anche di fronte agli ostacoli più grandi.

Cancro Domani la Luna in opposizione potrebbe scatenare delle piccole polemiche che farai nascere anche solo per mettere alla prova chi ti sta vicino. Sii prudente, sia in amore, sia nel posto di lavoro e sforzati di tenere a bada i tuoi sbalzi di umore.

Leone In questi giorni emani un fascino fuori dall’ordinario: approfittane, per farti valere, per metterti in evidenza. Chi ha già una bella storia potrà contare su queste stelle per costruire qualcosa di importante. Marte in buon aspetto aiuta a recuperare dal punto di vista fisico.

Vergine La Luna in aspetto favorevole ti regalerà una bella forza e ti permetterà di recuperare. Il weekend riporterà in auge l’amore: dovresti approfittarne. Chi è single farebbe bene a mettersi in gioco, a fare nuove amicizie.

Bilancia Domani la Luna in quadratura potrebbe causare alcuni fastidiosi alti e bassi. C’è chi deve recuperare più forza fisica, specie se in passato ha avuto delle tensioni che gli hanno procurato dei disturbi psicosomatici. Prova a ritrovare più armonia interiore. Cautela con i soldi.

Scorpione In questo periodo potresti vivere difficoltà o dei dubbi in amore. C’è chi sta avendo a che fare con una persona sfuggente, c’è chi vuole mettere alla prova una relazione. Le stelle ti invitano a prestare molta attenzione, altrimenti rischierai di provocare tensioni nuove nel fine settimana

Sagittario Per lasciarti alle spalle i problemi recenti dovresti ricominciare a uscire, viaggiare, muoverti, incontrare gente. Tu trovi forza e acquisisci conoscenza attraverso gli incontri e le amicizie. Fai bene a non darti limiti, ma evita di strafare e di contare troppo sulle tue capacità finché Giove sarà opposto.

Capricorno Domani la Luna sarà ancora nel segno: avrai forza e una buona capacità di azione. Venere ti incoraggia a essere meno rigoroso e un po’ più accomodante e comprensivo nei confronti dell’altro.

Acquario Marte associato a Giove in Gemelli stimolerà in te la ribellione. Pur di recuperare e proteggere la tua indipendenza, tu sei pronto anche a cambiare radicalmente vita. Le stelle, però, ti invitano a non compiere passi azzardati nel lavoro.