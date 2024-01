Eboli, rapinatore armato di coltello semina il panico in Stazione

di Rita Milione

Attimi di tensione nella giornata di ieri, giovedì 11 gennaio, alla Stazione di Eboli, dove un uomo armato di coltello – come riporta il quotidiano La Città – ha minacciato un anziano che attendeva il treno sul binario facendosi consegnare i soldi.

Inoltre, lo stesso malvivente, poco dopo, ha tentato di rapinare anche un dipendente delle Ferrovie dello Stato ma, fortunatamente, il giovane in divisa è riuscito a fuggire a bordo di un treno in partenza e a dare l’allarme. Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine che velocemente hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’identità del malvivente.