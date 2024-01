Torino, morta donna accoltellata dal marito

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo femminicidio gravissimo. Nel corso della serata di giovedì 11 Gennaio, la donna accoltellata in un appartamento di via Galluppi, a Torino, nel quartiere Borgo Filadelfia, è deceduta a causa delle ferite riportate. La vittima si chiamava E. S., aveva 65 anni, ed era stata ricoverata in prognosi riservata dopo l’aggressione. Il marito, L. S., di 71 anni, le ha inferto numerose ferite e ha provocato un decadimento delle condizioni della moglie. La Polizia ha prontamente arrestato l’uomo.

Ora è assistito dall’avvocata Francesca D’Urzo. L’uomo è stato trasferito nello stesso ospedale, nel reparto detenuti, perché le sue condizioni psichiatriche sarebbero incompatibili con il carcere. Ad allertare le forze dell’ordine e a trovare l’uomo in stato di shock è stato un dipendente dell’officina di cambio pneumatici del quartiere. Fino a 5 anni fa questa apparteneva al 71enne, poi ceduta al figlio. L’accusato ha raccontato alla polizia di essere arrivato in casa della coppia dopo essere stato chiamato da un vicino che aveva sentito le urla provenire dall’appartamento.

Il dipendente ha dichiarato: “Ho citofonato e lui mi ha aperto la porta. Sono salito con la scusa che mi servissero le chiavi di una macchina dell’officina e ho visto che era sotto shock. Gli ho chiesto se fosse tutto a posto e lui mi ha risposto: ‘Vai via che ho accoltellato mia moglie, chiama l’ambulanza’. Sofia era seduto in soggiorno sul divano e ripeteva: ‘L’ho uccisa, l’ho uccisa’. C’erano dei telefoni rotti sul tavolo. In camera abbiamo trovato la moglie, era riversa sul letto sanguinante.“