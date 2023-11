Lotta al bullismo: la Polizia di Stato in tour nelle scuole

di Rita Milione

Lotta al bullismo: la scorsa settimana i poliziotti della Questura di Ragusa hanno incontrato oltre 1.000 studenti degli Istituti scolastici della provincia. Nel contesto di importanti Istituzioni educative della provincia, quali l’Istituto d’Istruzione superiore E. Fermi e l’Istituto comprensivo Vann’Antò di Ragusa, l’Istituto comprensivo Pappalardo di Vittoria, il Circolo didattico di Pozzallo, la scuola media “L. da Vinci” di Ispica e l’Istituto comprensivo “De Amicis” di Modica la Polizia di Stato è scesa tra i banchi e nell’ambito dell’Educazione Civica, ha diffuso, ripetuto e condiviso con i ragazzi di diverse fasce di età, i princìpi dell’etica, della legalità e del sevizio al cittadino nel rispetto di tutte le leggi.

Gli incontri, tenuti da Funzionari della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, stanno coinvolgendo, a tappeto, tutte le scuole della provincia su input del Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo TROMBADORE, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di giovani per un ampio progetto di educazione alla legalità con il quale la Polizia di Stato intende fornire informazioni ed indicazioni sulle tematiche che nella realtà di oggi coinvolgono maggiormente il mondo degli adolescenti.

“Parlare ai giovani è fondamentale – ha evidenziato il Questore agli alunni del Liceo Scientifico di Ragusa in apertura dell’incontro sulla tematica del bullismo e cyberbullismo – per far acquisire consapevolezza ai giovani sul fenomeno specifico e che bisogna conoscere per consentire alle potenziali vittime di poterlo prevenire e fronteggiare al meglio”.