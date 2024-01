Pellezzano, solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antuono: il programma

di Rita Milione

Tutto pronto a Pellezzano in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antuono, protettore degli animali, in programma mercoledì 17 gennaio 2024 alla frazione Coperchia di Pellezzano. Il programma prevede una serie di appuntamento come di seguito elencati:

alle ore 18.00 Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa dei SS Nicola e Matteo;

alle ore 19.00 Benedizione del fuoco e degli animali domestici presso il nuovo parcheggio con i saluti del Sindaco Francesco Morra;

alle ore 20.00 Accensione del Falò di Sant’Antuono accompagnata da degustazioni di prodotti tipici locali, musica e balli;

alle ore 21.00 Estrazione Lotteria di Sant’Antuono, il cui ricavato sarà devoluto per il restauro della statua di Maria SS. Immacolata.

“Ringrazio – ha sottolineato il Sindaco Francesco Morra – il parroco della comunità don Antonio Pagano, il Comitato Festa “San Nicola” di Coperchia” e le associazioni territoriali che, con il patrocinio del Comune di Pellezzano, hanno organizzato questo evento molto atteso che abbina fede e momenti di aggregazione comunitaria per mantenere vive le tradizioni culturali locali”.

La cittadinanza è invitata a partecipare, in particolare coloro che possiedono un animale domestico per ricevere la benedizione a loro impartita.