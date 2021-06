L’eclissi anulare di sole sarà visibile solo parzialmente in alcune zone del Nord Italia: per tutti gli altri c’è la diretta streaming Uai

Quando mancano circa una decina di giorni al solstizio d’estate, si verifica oggi – 10 Giugno 2021 – una eclissi anulare di Sole.

L’evento astronomico, per il quale una minuscola porzione del disco solare sarà occultata dalla Luna, sarà visibile solo parzialmente nel nostro Paese, in particolare in alcune zone del Nord Italia quali Milano (dalle 11.35 alle 13.04), Venezia (dalle 11.48 alle 13.05) e Firenze (dalle 11.52 alle 12.49): gli abitanti di queste città dovranno in definitiva essere in possesso degli strumenti ottici che servono a godere del fenomeno, verificando che questi siano dotati di alcuni opportuni filtri.

Per chiunque altro volesse osservare l’eclissi anulare di Sole, ma non vive nelle zone che potranno godere in presa diretta dell’evento, l’Unione Astrofili Italiani (UAI), fondata nel 1967 a Cremona come associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, ha organizzato un evento in streaming (denominato “Sun Day”) dedicato alla scoperta e all’osservazione dell’eclissi, visibile a partire dalle 11.00 di oggi sulla Pagina Facebook Ufficiale Uai e sul Canale Youtube ufficiale Uai.

All’evento presenzierà anche una delegazione dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova, già location del Festival della Scienza dal 2003.