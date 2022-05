Eclissi di Luna dei Fiori: quando ci sarà

Nella notte tra il 15 e il 16 Maggio prossimi potremo assistere, ma solo in streaming, ad una particolare eclissi di Luna: la spiegazione dietro il fenomeno

Tra le 3:32 e le 5:29 della notte tra il 15 e il 16 Maggio potremo assistere ad una particolare eclissi di Luna. L’eclissi è quel fenomeno per cui la Terra, allineandosi al Sole, oscura del tutto o in parte la Luna conferendole un accesissimo colore rosso e facendocela sembrare più grande di quel che è in realtà.

Ma perchè la Luna protagonista di un’eclissi di Maggio è detta dei Fiori? La spiegazione ci porta indietro nella storia fino ai nativi americani che le hanno dato questo nome a sottolineare il legame del nostro satellite con la Natura, che a Maggio è particolarmente rigogliosa; Natura legata a doppio filo al concetto di Vita, preziosa e miracolosa anche se del tutto passeggera.

Purtroppo noi terrestri non potremo assistere in diretta all’eclissi di Luna dei Fiori, in quanto quando avverrà il satellite si sarà già allontanato dal nostro orizzonte percepito: tuttavia, sarà possibile godere di questo spettacolo della natura in streaming, su diversi canali da quelli delle stazioni spaziali a quelli che – specie sui social – raccolgono appassionati di scienza e astrofosica.