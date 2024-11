Ecomondo: SARIM per “Smart Leaf” riceve il Premio Imprese Sostenibili 2024

di Redazione ZON

Il progetto Smart Leaf, nato dalla partnership tra SARIM (capofila), RAVO e MIRAS Energia, si è aggiudicato il Premio Imprese Sostenibili 2024 per la realizzazione di un innovativo progetto di partenariato pubblico-privato con AMA Roma, di spazzamento stradale e delle foglie, con l’adozione di veicoli elettrici.Questo prestigioso riconoscimento, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, premia progetti che integrano eco-innovazione e risultati concreti per la sostenibilità. Smart Leaf, il cui impegno nella riduzione dell’impatto ambientale nei servizi pubblici è stato particolarmente apprezzato, introduce un modello innovativo di project finance applicato alla gestione ambientale e al servizio di spazzamento stradale, concepito per rispondere alle esigenze della città di Roma in vista del Giubileo.

Il progetto garantisce efficienza e sostenibilità nel recupero delle foglie e nella gestione dei rifiuti, riducendo le emissioni di CO2 grazie all’uso di veicoli completamente elettrici. La stima è di risparmiare circa 2.000 tonnellate di CO2.

Dichiarazioni

Cosimo Bardascino, CEO di SARIM, ha parlato così del progetto: “Il project finance su Roma è il primo esempio di partenariato pubblico-privato in Italia nel settore dei servizi. Essere tra le prime dieci aziende a livello nazionale a ricevere un premio sull’economia circolare per un progetto così innovativo e rispettoso dei criteri ESG è motivo di grande orgoglio. Possiamo dire di essere all’avanguardia a livello nazionale nella progettazione sostenibile.”

Sandro Scaffidi, CEO Ravo, si è espresso così in merito: “Una giornata emozionante: un premio che celebra il lavoro di squadra portato avanti con passione. Siamo orgogliosi di aver creato qualcosa di nuovo, insieme ad AMA su Roma Capitale, che ha riconosciuto nel nostro progetto una vision importante, che ci spinge già a pensare a nuovi progetti.”

Silvio Petrone, CEO Miras Energia, ha così espresso espresso la sua gratitudine: “Un riconoscimento ad Ecomondo è qualcosa di straordinario. Ringraziamo soprattutto SARIM e Ravo per il loro supporto. Il progetto è uno dei primi esempi di integrazione tra fotovoltaico, batterie e colonnine di ricarica, un passo avanti per unire mobilità sostenibile ed energia rinnovabile.“

Il Premio Imprese Sostenibili 2024 celebra realtà italiane distintesi per efficacia ambientale e innovazione, dimostrando che la transizione ecologica può guidare verso nuove frontiere di sviluppo per città più pulite e vivibili.