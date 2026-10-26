Ecosistema Urbano 2026: Salerno è 82ª, Napoli ultima in Italia

di Redazione ZON

In sintesi. Salerno è all’82° posto su 106 Comuni capoluogo nella classifica Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente, realizzata con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore e presentata il 26 ottobre 2026. In Campania Salerno è seconda dietro Avellino (57ª) e davanti a Benevento (85ª), Caserta (102ª) e Napoli, ultima in Italia al 106° posto.

I punti chiave Salerno è all’82° posto su 106 Comuni capoluogo nella classifica Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente, presentata il 26 ottobre 2026.

Avellino è il capoluogo campano meglio piazzato in Ecosistema Urbano 2026, al 57° posto, con 5 posizioni guadagnate rispetto all’edizione precedente.

Napoli è ultima in Italia in Ecosistema Urbano 2026, al 106° posto, dopo due edizioni consecutive al 103° posto.

Benevento è all’85° posto e Caserta al 102° posto in Ecosistema Urbano 2026.

Legambiente Campania indica l’adattamento climatico e il welfare climatico come priorità per le amministrazioni comunali campane.

Salerno si colloca all’82° posto su 106 Comuni capoluogo nella classifica Ecosistema Urbano 2026, presentata il 26 ottobre 2026. Il report è di Legambiente, realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Napoli chiude la graduatoria nazionale al 106° posto.

Ecosistema Urbano misura le performance ambientali dei capoluoghi italiani. Secondo Legambiente, le città capoluogo della Campania sono sempre più in difficoltà nel raggiungere buoni risultati ambientali urbani.

Dove si colloca Salerno rispetto agli altri capoluoghi campani

Tra i cinque capoluoghi della Campania, Salerno ha la seconda posizione migliore in classifica. Davanti c’è soltanto Avellino, 57ª. Avellino ha guadagnato 5 posizioni rispetto all’edizione precedente. Dietro Salerno ci sono Benevento all’85° posto, Caserta al 102° e Napoli al 106°.

Capoluogo Posizione 2026 (su 106) Avellino 57ª Salerno 82ª Benevento 85ª Caserta 102ª Napoli 106ª

Non sono stati resi noti la posizione di Salerno nell’edizione precedente né i punteggi ottenuti dalla città nei singoli indicatori. Dal materiale disponibile non è quindi possibile stabilire in quali ambiti, come rifiuti, verde urbano, trasporti o qualità dell’aria, Salerno guadagni o perda punti.

Perché Napoli è ultima e cosa chiede Legambiente Campania

Napoli era al 103° posto sia nell’edizione precedente sia in quella di due anni fa. Secondo una nota di Legambiente, il capoluogo regionale da alcuni anni risponde in modo completo ai questionari dell’associazione. Legambiente considera questo un segnale positivo.

Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, ha parlato di

«ritardi storici sul fronte delle infrastrutture, dei servizi e delle politiche urbane, comuni a molte città del Mezzogiorno»

Secondo Mariateresa Imparato, in Campania sono in corso investimenti e cantieri importanti, ma i loro effetti si vedranno soprattutto nel lungo periodo. Per questo la presidente di Legambiente Campania chiede di affiancare alle grandi opere una strategia di breve e medio periodo.

Le misure proposte per le città campane

Legambiente Campania indica l’adattamento climatico e il welfare climatico come priorità per le scelte delle amministrazioni comunali. Le misure proposte dall’associazione sono queste:

pedonalizzazioni, corsie ciclabili e strade scolastiche;

nuove alberature, foreste urbane e rifugi climatici naturali;

depavimentazioni contro le ondate di calore e le piogge intense;

corridoi ombreggiati per chi si sposta a piedi;

più informazioni su orari e corse di bus e metro.

Secondo Mariateresa Imparato, gli interventi dovrebbero partire dai quartieri con meno servizi e più criticità economiche e sociali. Il Comune di Salerno non ha diffuso commenti sul piazzamento della città.