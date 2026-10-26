Come collegare il Profilo dell’attività Google a Gemini (e perché dall’Italia non si può ancora)

di Redazione ZON

In sintesi. Il Profilo dell’attività su Google si collega a Gemini dall’app web gemini.google.com. Servono l’Account Google personale che gestisce il profilo verificato e l’impostazione «Salva l’attività» attiva. Secondo la guida ufficiale di Google, consultata il 26 ottobre 2026, la funzione è esclusa nello Spazio economico europeo e nel Regno Unito. Dall’Italia, quindi, non è ancora utilizzabile.

I punti chiave Il Profilo dell’attività su Google si collega a Gemini solo dall’app web gemini.google.com, con un Account Google personale e l’impostazione «Salva l’attività» attiva.

Secondo la guida ufficiale di Google consultata il 26 ottobre 2026, il collegamento tra Gemini e il Profilo dell’attività non è disponibile nello Spazio economico europeo, Italia compresa, e nel Regno Unito.

Per collegare il Profilo dell’attività a Gemini servono almeno 18 anni e un solo profilo dell’attività verificato. Gli account Google Workspace di scuola o di lavoro sono esclusi.

Secondo la testata di settore PPC Land, l’integrazione tra Gemini e il Profilo dell’attività è arrivata il 10 giugno 2026. L’ha annunciata a Google for Brazil Vishnu Sivaji, Senior Director dell’app Gemini.

Google non ha reso noto se il collegamento tra Gemini e il Profilo dell’attività sia gratuito o richieda un abbonamento, né quando arriverà nello Spazio economico europeo.

Il Profilo dell’attività su Google si collega a Gemini dall’app web su gemini.google.com. Si entra con l’Account Google personale che gestisce il profilo, si chiede a Gemini qualcosa sull’attività (o si scrive @Google Business Profile nel prompt) e si seguono le istruzioni quando Gemini propone il collegamento. Secondo la guida ufficiale di Google, però, la funzione è esclusa nello Spazio economico europeo e nel Regno Unito: a ottobre 2026 dall’Italia non si può usare.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

A cosa serve collegare il profilo a Gemini?

Con il collegamento, Gemini può lavorare direttamente sulla scheda della tua attività. Può aggiornare orari di apertura, dati di contatto e link di azione, e può scrivere risposte alle recensioni e post.

Può anche analizzare e riassumere quello che i clienti scrivono nelle recensioni. Inoltre mostra approfondimenti sull’attività, come le metriche sul rendimento e le parole chiave con cui le persone ti trovano nella ricerca.

Google ha presentato questa integrazione insieme ai Business notebooks, un gruppo di funzioni dell’app Gemini pensate per le piccole imprese. Secondo la testata di settore PPC Land, l’integrazione è arrivata il 10 giugno 2026. L’ha annunciata a Google for Brazil Vishnu Sivaji, Senior Director dell’app Gemini.

Si può usare dall’Italia?

No, almeno secondo la guida ufficiale consultata il 26 ottobre 2026. La funzione è disponibile ovunque sia supportata l’app web Gemini, tranne lo Spazio economico europeo e il Regno Unito. L’Italia fa parte del SEE, quindi un ristorante di Salerno o un B&B della Costiera non possono ancora attivarla.

Google non ha reso nota una data, nemmeno indicativa, per l’arrivo della funzione nel SEE. L’italiano compare comunque tra le lingue supportate, insieme a olandese, inglese, francese, tedesco, hindi, indonesiano, giapponese, polacco, portoghese, spagnolo e turco.

Cosa serve per collegare il Profilo dell’attività a Gemini?

La guida di Google elenca requisiti precisi. Se ne manca anche uno solo, Gemini non propone il collegamento.

Requisito Cosa significa in pratica Profilo verificato Devi essere proprietario o gestore di un solo profilo dell’attività verificato Età Almeno 18 anni Tipo di account Account Google personale associato al profilo; gli account di scuola o di lavoro (Workspace) sono esclusi Dove si usa Solo l’app web Gemini, su gemini.google.com Impostazione «Salva l’attività» deve essere attiva Paese Fuori da Spazio economico europeo e Regno Unito Costo Non reso noto: nessuna pagina Google consultata dice se serve un abbonamento o se è gratuita

Google precisa anche che il Profilo dell’attività in Gemini e i notebook aziendali vengono rilasciati gradualmente. Anche chi rispetta tutti i requisiti potrebbe non vedere ancora la funzione.

Come si collega il profilo, passo per passo

Prima di cominciare, verifica che l’impostazione «Salva l’attività» sia attiva. Se è disattivata, Gemini non può collegarsi al Profilo dell’attività e le «App connesse» non sono disponibili su gemini.google.com.

Apri il browser e vai su gemini.google.com. Controlla di aver fatto l’accesso con lo stesso account che usi per il Profilo dell’attività su Google. Chiedi a Gemini informazioni sul tuo profilo dell’attività. Se Gemini risponde senza usare il profilo, riscrivi la richiesta aggiungendo @Google Business Profile. Se il profilo non è ancora collegato, Gemini ti propone di collegarlo. Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo per completare il collegamento.

Google non pubblica il testo esatto della schermata di autorizzazione. Leggila con attenzione prima di confermare.

Un esempio di richiesta da scrivere

Dopo il collegamento si scrive a Gemini come in una normale chat, richiamando il profilo quando serve. Per esempio:

@Google Business Profile riassumi le recensioni dell’ultimo periodo e scrivi una risposta cortese alle più critiche

Allo stesso modo puoi chiedere di aggiornare gli orari di apertura, preparare un post o mostrarti le metriche sul rendimento e le parole chiave di ricerca. Se Gemini ignora il profilo, controlla che @Google Business Profile sia nel prompt e che «Salva l’attività» sia attiva.

Come si crea il notebook dell’attività?

Il notebook dell’attività è uno spazio di Gemini con lo stesso nome della tua attività sul Profilo. Su computer compare nella barra laterale, sotto «Notebooks». Per crearlo il profilo deve essere già collegato a Gemini.

Vai su gemini.google.com. Se hai i requisiti, compare l’opzione per creare il notebook: selezionala. Nella guida inglese il pulsante si chiama «Connect»; il nome nell’interfaccia italiana non è stato confermato. Inserisci o conferma l’indirizzo del sito web della tua attività. Se l’opzione non compare, aggiungi @Google Business Profile a un prompt: Gemini ti proporrà di creare il notebook.

Come si scollega il profilo da Gemini?

Puoi scollegare il Profilo dell’attività quando vuoi, e ricollegarlo allo stesso modo. Da computer:

Vai su gemini.google.com. In basso, fai clic su «Impostazioni e guida». Fai clic su «App connesse». Se la voce non c’è, passa prima da «Personal Intelligence». Trova l’app del Profilo dell’attività e disattivala per scollegarla, oppure attivala per ricollegarla.

Le pagine di aiuto di Google non usano tutte gli stessi nomi: alcune indicano «Impostazioni», altre «Impostazioni e guida», altre ancora il passaggio da «Personal Intelligence». Se non trovi la voce esatta, cerca «App connesse» nelle impostazioni di Gemini.

Errori comuni e avvertenze

Gemini non propone il collegamento

Le cause più frequenti sono tre: «Salva l’attività» disattivata, accesso con un account Workspace di lavoro o scuola invece che personale, oppure un account diverso da quello che gestisce il profilo. C’è poi il rilascio graduale, che dipende da Google.

Gestisci più di un profilo

Qui le fonti non concordano. La guida ufficiale dice che la funzione non è disponibile per chi ha accesso a più di un profilo verificato. PPC Land riporta invece la newsletter Google Small Business, secondo cui @Google Business Profile funzionerebbe anche con più attività e il limite di un profilo varrebbe solo per il notebook.

PinMeTo, altra fonte di settore, nota che un bollettino Google di agosto parlava di supporto a più sedi, mentre la documentazione ufficiale lo limita ancora a un profilo. In caso di dubbio, fa fede la guida ufficiale di Google.

Vuoi usarlo dal telefono

Anche su questo c’è una contraddizione. La guida ufficiale indica solo l’app web su gemini.google.com, mentre lo stesso bollettino citato da PinMeTo la descriveva disponibile su computer e su mobile. Google non ha pubblicato una pagina aggiornata che chiarisca il punto.

Gemini si collega anche ad altri strumenti?

Sì. Google ha semplificato il collegamento di Gemini ad altri servizi dell’azienda, come Google Ads e Google Workspace, e ad app di terze parti come Canva, Dropbox, Shopify e Wix. Si gestiscono dalla stessa sezione «App connesse».

Cosa succede adesso

Per chi ha un’attività in Italia, compresa la provincia di Salerno, la funzione resta in attesa: Google non ha comunicato quando arriverà nello Spazio economico europeo. Nel frattempo conviene tenere il profilo verificato e usare un account personale, così da essere pronti quando il collegamento sarà attivato anche qui.

Domande frequenti Si può collegare il Profilo dell’attività Google a Gemini dall’Italia? No. Secondo la guida ufficiale di Google consultata il 26 ottobre 2026, il collegamento tra Gemini e il Profilo dell’attività è escluso nello Spazio economico europeo e nel Regno Unito, e l’Italia fa parte del SEE. Google non ha indicato una data, nemmeno indicativa, per l’arrivo della funzione in Europa. Cosa serve per collegare il Profilo dell’attività Google a Gemini? Secondo la guida di Google servono un solo profilo dell’attività verificato, almeno 18 anni e un Account Google personale associato al profilo, non un account Workspace di scuola o di lavoro. Bisogna usare l’app web gemini.google.com, avere attiva l’impostazione «Salva l’attività» e trovarsi fuori dallo Spazio economico europeo e dal Regno Unito. Come si collega il Profilo dell’attività a Gemini? Si va su gemini.google.com con l’Account Google che gestisce il Profilo dell’attività e si chiede a Gemini qualcosa sull’attività, aggiungendo @Google Business Profile se serve. Quando Gemini propone il collegamento, si seguono le istruzioni sullo schermo. Cosa può fare Gemini con il Profilo dell’attività su Google? Una volta collegato al Profilo dell’attività, Gemini può aggiornare orari di apertura, dati di contatto e link di azione, e può scrivere post e risposte alle recensioni. Gemini può anche riassumere le recensioni dei clienti e mostrare metriche sul rendimento e parole chiave di ricerca. Come si scollega il Profilo dell’attività da Gemini? Da computer si va su gemini.google.com, si apre «Impostazioni e guida» e poi «App connesse», passando se necessario da «Personal Intelligence». Lì si disattiva l’app del Profilo dell’attività per scollegarla, oppure la si riattiva per ricollegarla.

Fonte: Guida di Profilo dell’attività su Google (Google, italiano) · Google Business Profile Help (Google, inglese) · Guida di App Gemini – App connesse (Google) · Guida di App Gemini – App connesse, Android (Google) · Guida di App Gemini – Personal Intelligence (Google) · Blog ufficiale Google (The Keyword) · Blog ufficiale Google (The Keyword) · PPC Land · PinMeTo