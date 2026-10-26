Soleil Sorge replica al paragone con Marina La Rosa: «Sta strisciando dove ho camminato io»

di Redazione ZON

In sintesi. Come riportato da ZON.it il 26 ottobre 2026, Soleil Sorge ha replicato al paragone con Marina La Rosa, nato dalla complicità tra La Rosa e Alex Belli al Grande Fratello Vip. A un’utente di X che scriveva «Soleil ha camminato affinché Marina potesse correre», Sorge ha risposto: «No, tesoro, sta strisciando dove ho camminato io».

I punti chiave Alex Belli e Marina La Rosa si sono scambiati dei baci durante alcune prove nella Casa del Grande Fratello Vip.

Un’utente di X ha scritto che «Soleil ha camminato affinché Marina potesse correre», paragonando Soleil Sorge a Marina La Rosa.

Soleil Sorge ha replicato sui social: «No, tesoro, sta strisciando dove ho camminato io».

Alex Belli ha spiegato che, essendo diventato padre, sente di dover tenere un atteggiamento diverso rispetto al passato.

Il Grande Fratello Vip non ha annunciato alcun ingresso di Soleil Sorge nella Casa, né come ospite né in altra veste.

Soleil Sorge ha risposto sui social al paragone con Marina La Rosa, nato dalla complicità tra Marina La Rosa e Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip. La sua replica è stata secca: «No, tesoro, sta strisciando dove ho camminato io».

Perché il pubblico paragona Soleil Sorge e Marina La Rosa

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa è partito con delle tensioni. Con il passare dei giorni, tra i due concorrenti è nata una certa complicità.

Durante alcune prove del reality, Alex Belli e Marina La Rosa si sono scambiati dei baci. Molti telespettatori hanno ripensato alla «chimica artistica» tra Belli e Soleil Sorge, vista in un’edizione precedente del Grande Fratello Vip.

In quell’edizione, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge aveva fatto molto discutere. La vicenda aveva coinvolto anche Delia Duran, moglie dell’attore.

Alex Belli ha precisato che oggi la sua situazione è diversa. L’attore ha spiegato che, essendo diventato padre, sente di dover tenere un atteggiamento differente rispetto al passato.

La frecciata di Soleil Sorge sui social

Il confronto tra Soleil Sorge e Marina La Rosa è partito dagli utenti. Su X, una utente ha scritto: «Soleil ha camminato affinché Marina potesse correre». Il senso era che la dinamica tra Belli e La Rosa ricalcherebbe quella vissuta da Soleil Sorge.

Il commento è arrivato a Soleil Sorge, che ha risposto con una frecciata: «No, tesoro, sta strisciando dove ho camminato io». La replica ha subito attirato l’attenzione degli utenti.

Non è noto se Marina La Rosa o Alex Belli abbiano commentato la risposta di Soleil Sorge.

Soleil Sorge tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip?

Sui social, una parte del pubblico chiede di rivedere Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto diretto. Non è stato annunciato alcun suo ingresso, né come ospite né in altra veste.

Per ora lo scambio tra Soleil Sorge e Marina La Rosa resta confinato ai social. Data, canale e orario della prossima puntata del Grande Fratello Vip non sono indicati nelle informazioni disponibili.

Domande frequenti Cosa ha detto Soleil Sorge su Marina La Rosa? Soleil Sorge ha risposto sui social a un’utente di X che la paragonava a Marina La Rosa. La frase di Soleil Sorge è stata: «No, tesoro, sta strisciando dove ho camminato io». Perché Soleil Sorge viene paragonata a Marina La Rosa? Il paragone nasce dalla complicità e dai baci tra Alex Belli e Marina La Rosa nella Casa del Grande Fratello Vip. Molti telespettatori hanno ripensato alla «chimica artistica» tra Alex Belli e Soleil Sorge, vista in un’edizione precedente del reality. Cosa ha detto Alex Belli sul rapporto con Marina La Rosa? Alex Belli ha precisato che oggi la sua situazione è diversa rispetto all’edizione del Grande Fratello Vip vissuta con Soleil Sorge. L’attore ha spiegato che, essendo diventato padre, sente di dover tenere un atteggiamento differente rispetto al passato. Soleil Sorge entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip? Non è stato annunciato alcun ingresso di Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip, né come ospite né in altra veste. Una parte del pubblico chiede sui social un confronto diretto tra Soleil Sorge e Marina La Rosa. Marina La Rosa ha risposto a Soleil Sorge? Non è noto se Marina La Rosa o Alex Belli abbiano commentato la frase di Soleil Sorge. Lo scambio tra Soleil Sorge e Marina La Rosa resta per ora confinato ai social.