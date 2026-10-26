La forza di una donna torna su Rete 4 dal 9 novembre alle 7:57 al posto di Terra amara

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 9 novembre 2026 Rete 4 ripropone in replica, alle 7:57 del mattino, La forza di una donna, la serie turca con Özge Özpirinççi già trasmessa in prima visione su Canale 5 dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026. La dizi prende il posto di Terra amara, che chiude il ciclo mattutino su Rete 4.

I punti chiave La replica di La forza di una donna su Rete 4 parte il 9 novembre 2026 alle 7:57.

La forza di una donna prende il posto di Terra amara, che chiude il ciclo di repliche mattutine su Rete 4.

La forza di una donna è andata in onda in prima visione su Canale 5, nel pomeriggio, dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026.

La serie turca originale Kadın conta 3 stagioni e 81 episodi, che nella versione italiana diventano 242 puntate più brevi.

La protagonista di La forza di una donna è Bahar Çeşmeli, interpretata dall’attrice Özge Özpirinççi.

La serie turca La forza di una donna torna in televisione: dal 9 novembre 2026 Rete 4 la ripropone in replica alle 7:57. La dizi prende il posto di Terra amara, che chiude il suo ciclo mattutino.

Perché Mediaset ha scelto La forza di una donna per sostituire Terra amara

Terra amara ha ottenuto buoni ascolti anche nelle repliche mattutine di Rete 4. Con la sua conclusione, Mediaset doveva riempire uno slot considerato strategico e ha scelto un’altra soap turca già nota al pubblico italiano.

La forza di una donna è andata in onda in prima visione su Canale 5, nel pomeriggio, con risultati Auditel giudicati più che soddisfacenti. Quel riscontro ha convinto i vertici di Cologno Monzese a riproporla su Rete 4, in una fascia oraria completamente diversa.

La mattina di Rete 4 è da tempo dedicata alle soap. Nella stessa fascia trovano spazio La Promessa, Segreti di famiglia e Tempesta d’amore.

Dalla prima visione su Canale 5 alla replica su Rete 4

Messa in onda Canale Fascia Periodo Prima visione Canale 5 Pomeriggio Dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026 Replica Rete 4 Mattina, ore 7:57 Dal 9 novembre 2026

Non è stato specificato in quali giorni della settimana andrà in onda la replica di La forza di una donna su Rete 4. Non è stato reso noto nemmeno se gli episodi saranno disponibili anche in streaming. La replica integrale resta quindi l’occasione indicata per recuperare la serie dall’inizio.

Di cosa parla La forza di una donna e chi è la protagonista

La forza di una donna è la versione italiana della serie turca Kadın. La protagonista è Bahar Çeşmeli, interpretata dall’attrice Özge Özpirinççi.

Bahar è una donna che deve affrontare abbandono, povertà, malattia e la perdita del marito Sarp. Rimasta sola con i figli Nisan e Doruk, lotta ogni giorno per sopravvivere e ricostruire la propria vita. Nel quartiere di Tarlabaşı trova sostegno in Arif, che diventa una figura fondamentale per lei.

Nel corso della serie, la protagonista si trova a scoprire intrighi e inganni, tra numerosi colpi di scena.

Quanti episodi ha La forza di una donna

La dizi originale Kadın è composta da 3 stagioni per un totale di 81 episodi. Nella versione italiana, rimontata in puntate più brevi, gli episodi diventano 242.

Il primo appuntamento con la replica di La forza di una donna è fissato per il 9 novembre 2026 alle 7:57 su Rete 4.