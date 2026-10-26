La forza di una donna torna su Rete 4 dal 9 novembre alle 7:57 al posto di Terra amara
In sintesi. Dal 9 novembre 2026 Rete 4 ripropone in replica, alle 7:57 del mattino, La forza di una donna, la serie turca con Özge Özpirinççi già trasmessa in prima visione su Canale 5 dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026. La dizi prende il posto di Terra amara, che chiude il ciclo mattutino su Rete 4.
I punti chiave
- La replica di La forza di una donna su Rete 4 parte il 9 novembre 2026 alle 7:57.
- La forza di una donna prende il posto di Terra amara, che chiude il ciclo di repliche mattutine su Rete 4.
- La forza di una donna è andata in onda in prima visione su Canale 5, nel pomeriggio, dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026.
- La serie turca originale Kadın conta 3 stagioni e 81 episodi, che nella versione italiana diventano 242 puntate più brevi.
- La protagonista di La forza di una donna è Bahar Çeşmeli, interpretata dall’attrice Özge Özpirinççi.
La serie turca La forza di una donna torna in televisione: dal 9 novembre 2026 Rete 4 la ripropone in replica alle 7:57. La dizi prende il posto di Terra amara, che chiude il suo ciclo mattutino.
Perché Mediaset ha scelto La forza di una donna per sostituire Terra amara
Terra amara ha ottenuto buoni ascolti anche nelle repliche mattutine di Rete 4. Con la sua conclusione, Mediaset doveva riempire uno slot considerato strategico e ha scelto un’altra soap turca già nota al pubblico italiano.
La forza di una donna è andata in onda in prima visione su Canale 5, nel pomeriggio, con risultati Auditel giudicati più che soddisfacenti. Quel riscontro ha convinto i vertici di Cologno Monzese a riproporla su Rete 4, in una fascia oraria completamente diversa.
La mattina di Rete 4 è da tempo dedicata alle soap. Nella stessa fascia trovano spazio La Promessa, Segreti di famiglia e Tempesta d’amore.
Dalla prima visione su Canale 5 alla replica su Rete 4
|Messa in onda
|Canale
|Fascia
|Periodo
|Prima visione
|Canale 5
|Pomeriggio
|Dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026
|Replica
|Rete 4
|Mattina, ore 7:57
|Dal 9 novembre 2026
Non è stato specificato in quali giorni della settimana andrà in onda la replica di La forza di una donna su Rete 4. Non è stato reso noto nemmeno se gli episodi saranno disponibili anche in streaming. La replica integrale resta quindi l’occasione indicata per recuperare la serie dall’inizio.
Di cosa parla La forza di una donna e chi è la protagonista
La forza di una donna è la versione italiana della serie turca Kadın. La protagonista è Bahar Çeşmeli, interpretata dall’attrice Özge Özpirinççi.
Bahar è una donna che deve affrontare abbandono, povertà, malattia e la perdita del marito Sarp. Rimasta sola con i figli Nisan e Doruk, lotta ogni giorno per sopravvivere e ricostruire la propria vita. Nel quartiere di Tarlabaşı trova sostegno in Arif, che diventa una figura fondamentale per lei.
Nel corso della serie, la protagonista si trova a scoprire intrighi e inganni, tra numerosi colpi di scena.
Quanti episodi ha La forza di una donna
La dizi originale Kadın è composta da 3 stagioni per un totale di 81 episodi. Nella versione italiana, rimontata in puntate più brevi, gli episodi diventano 242.
Il primo appuntamento con la replica di La forza di una donna è fissato per il 9 novembre 2026 alle 7:57 su Rete 4.
Domande frequenti
Quando inizia La forza di una donna su Rete 4?
La replica di La forza di una donna inizia su Rete 4 il 9 novembre 2026. La serie turca va in onda la mattina alle 7:57. Non è stato specificato in quali giorni della settimana sarà trasmessa.
Cosa sostituisce Terra amara su Rete 4?
Al posto di Terra amara, nella mattina di Rete 4, arriva la serie turca La forza di una donna. La replica parte il 9 novembre 2026 alle 7:57, dopo la conclusione del ciclo mattutino di Terra amara.
Quanti episodi ha La forza di una donna?
La serie turca originale Kadın, da cui deriva La forza di una donna, conta 3 stagioni per un totale di 81 episodi. Nella versione italiana, rimontata in puntate più brevi, gli episodi diventano 242.
Chi è la protagonista di La forza di una donna?
La protagonista di La forza di una donna è Bahar Çeşmeli, interpretata dall’attrice turca Özge Özpirinççi. Bahar Çeşmeli affronta abbandono, povertà, malattia e la perdita del marito Sarp, rimanendo sola con i figli Nisan e Doruk.
Quando è andata in onda La forza di una donna su Canale 5?
La forza di una donna è andata in onda in prima visione su Canale 5, nella fascia pomeridiana, dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026. I risultati Auditel giudicati più che soddisfacenti hanno spinto Mediaset a riproporla in replica su Rete 4.
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