Nel question time alla Camera, Di Maio ha risposto alle polemiche sulla vendita d’armi all’Egitto. PD e LEU sono contrari alla vendita delle fregate

Giornata particolare per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo l’attacco degli haters vari sui social, arriva quello dei colleghi di Governo del Partito Democratico e di Liberi E Uguali. Oggetto della contesa è la vendita nei confronti dell’Egitto delle due navi Fremm, già consegnate alla Marina militare. La questione della decisione è stata dunque al centro del dibattito in Aula. Ma non solo, perché il ministro degli Esteri ha anche speso delle parole per la morte di Giulio Regeni.

“L’operazione per la vendita delle armi all’Egitto non è ancora conclusa. Dunque, ogni polemica ci sembra sterile. In ogni caso, resta ferma la nostra incessante richiesta di progressi significativi nelle indagini sul caso del barbaro omicidio di Giulio Regeni. Il Governo e le istituzioni italiane continuano ad esigere la verità dalle autorità egiziane attraverso una reale, fattiva ed efficace cooperazione. I nostri sforzi continueranno per facilitare la fissazione di un incontro di persona tra i due procuratori di Roma e del Cairo.” ha dichiarato Luigi Di Maio, durante il Question Time alla Camera.

Una convinzione che, attualmente, divide il Partito Democratico. Matteo Orfini, presidente del partito, infatti, si è schierato contro la posizione a viso aperto.

“È una posizione che non abbiamo mai discusso da nessuna parte. E che è sbagliatissima. Spero che Nicola Zingaretti intervenga e corregga.” ha dichiarato.

Dunque è una posizione molto difficile, che dovrà essere chiarita.

