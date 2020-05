La direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, annuncia per l’autunno 2020 un tv-movie su Rita Levi Montalcini: la interpreterà Elena Sofia Ricci

C’è anche un tv-movie dedicato a Rita Levi Montalcini tra i nuovi progetti che vedremo il prossimo autunno sul primo canale del servizio pubblico: lo annuncia la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta in un’intervista al quotidiano La Stampa. La donna scienziato e Premio Nobel avrà il volto dell’attrice toscana Elena Sofia Ricci, attualmente in onda su Raiuno con la fiction Vivi e Lascia Vivere.

La Andretta descrive così il progetto:

“Il film non è un vero e proprio biopic ma si concentra su un aspetto esclusivo della carriera della Montalcini: dopo aver vinto il Nobel, cerca un’applicazione pratica alle sue teorie e arriva a sperimentare un collirio che salverà la vista ad una giovane musicista“.

Altre novità delle fiction Rai per l’autunno 2020 saranno, invece, il family-thriller Vite In Fuga, Io Ti Cercherò, con Alessandro Gassmann nei panni di un ex poliziotto che indaga sul suicidio del figlio, e Mare Fuori, prevista per questa stagione su Raidue e poi slittata; protagonista Carolina Crescentini.

Ritorno sul set

Oltre ad Elena Sofia Ricci, indiscusso protagonista dell’autunno Rai sarà l’attore Lino Guanciale che presterà i panni al Commissario Alfredo Ricciardi (nato dalla penna di Maurizio De Giovanni) e tornerà a vestire il camice del medico legale Claudio Conforti nella terza stagione della fiction L’Allieva con Alessandra Mastronardi.

Tra i camici bianchi che rivedremo in azione c’è anche quello di Luca Argentero in “Doc-Nelle tue Mani”: previste le ultime quattro puntate, “congelate” a causa dell’emergenza Covid-19.

Infine rivedremo anche Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Guerrieri per Nero a Metà 2, la cui prima stagione sarà trasmessa in replica dal 20 Maggio su Raiuno.

