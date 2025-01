Boom dell’elettronica nell’industria automobilistica: automotive verso il futuro

di Danilo Iammancino

Negli ultimi decenni il comparto dell’elettronica ha subito un’evoluzione a dir poco massiccia, diventando un elemento chiave nell’industria automotive.

I veicoli moderni sono infatti dotati di alcune delle tecnologie più progredite, come nel caso dei sistemi di infotainment, capaci di coniugare aspetti come l’intrattenimento e la navigazione integrata.

Non potremmo poi non citare altre tecnologie decisive come i sistemi di assistenza alla guida, indispensabili per la sicurezza. Con l’aumento della connettività e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale le auto diventano e diventeranno sempre più spesso interattive e personalizzabili.

Innovazioni e trend hi-tech nel settore automotive

Come anticipato, ci sono alcuni aspetti sui quali in questo momento le case automobilistiche stanno puntando maggiormente. Uno di questi è l’intelligenza artificiale, che verrà presto integrata ad un livello più profondo nelle funzionalità del veicolo.

Grazie all’AI, l’auto sarà in grado di “comprendere” meglio il contesto e le esigenze del guidatore o dei passeggeri, aumentando non solo il comfort ma anche la sicurezza. Un’altra tecnologia fondamentale, che diventerà quotidiana nel futuro, è il sistema di guida autonoma, sempre più sofisticato e intelligente.

Ancora una volta, grazie all’AI e ai sensori, questa tecnologia è capace di analizzare il contesto circostante e prendere decisioni in tempo reale. Non potremmo poi non citare l’integrazione del sistema di infotainment con i device smart e l’IoT, dalle telecamere agli smartphone, passando per gli assistenti vocali integrati.

Una tecnologia che, fra le altre cose, consente all’auto di scaricare e installare in tempo reale gli aggiornamenti necessari per mantenere il software di gestione al top, il tutto senza complicazioni.

Auto all’avanguardia? Con l’NLT si può

Possedere un’auto all’avanguardia dal punto di vista elettronico e tecnologico non è più un privilegio riservato a chi acquista una vettura nuova. Oggi, infatti, il mercato offre diverse opzioni ad un pubblico sempre più ampio.

La soluzione accessibile del noleggio a lungo termine senza anticipo permette anche a chi non dispone di liquidità immediata di accedere alle tecnologie più moderne, rendendo così più semplice la transizione verso le auto di nuova generazione dell’industria dell’automotive.

Ci sono diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui la flessibilità delle modalità contrattuali ed extra come l’assicurazione e l’assistenza stradale incluse. Ed essendo senza anticipo, non si dovrà nemmeno versare un acconto iniziale.

Il futuro dell’automobile è l’elettronica L’elettronica continuerà a trasformare l’esperienza di guida e la mobilità del futuro. I progressi in settori come l’intelligenza artificiale e la connettività porteranno ad una crescita parallela di due dei fattori più importanti: la sicurezza e l’efficienza dei veicoli.

Le auto del domani saranno ad esempio in grado di comunicare tra loro e con l’infrastruttura circostante, creando un ecosistema di trasporto interconnesso. Il tutto verrà semplificato dall’implementazione delle logiche della cosiddetta smart city.

Ci si trova di fronte ad un’evoluzione che avrà un impatto molto forte su elementi come la gestione del traffico, riducendo gli ingorghi e migliorando i tempi di percorrenza.

Inoltre, l’elettronica assumerà un ruolo cruciale nell’evoluzione degli impianti basati sulle fonti di energia pulita e alternativa, come avviene già oggi con le auto full electric.