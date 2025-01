Nocera Superiore, al Centro Polivalente l’iniziativa “Sii saggio, guida sicuro”

di Redazione ZON

L’iniziativa, giunta alla sua XI edizione, è rivolta a studenti e giovani per sensibilizzarli al tema sulla sicurezza stradale e al rispetto delle regole del Codice della Strada.

L’educazione stradale

Un incontro di educazione stradale, per sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole del codice della strada. “Sii saggio, guida sicuro” è il titolo del convegno in programma martedì al Centro Polivalente di via Russo a Nocera Superiore inserito nell’ambito del progetto “Sii saggio, guida sicuro”. Giunta alla sua undicesima edizione, l’iniziativa, promossa dalla Regione Campania e attuata in sinergia con Anci Campania e l’associazione Meridiani, vuole formare i giovani sui corretti comportamenti da osservare alla guida. Rispettare il codice della strada significa rispettare il prossimo e tutelare la vita.



Attraverso questo progetto, Istituzioni e Forze dell’Ordine hanno la possibilità di parlare in modo diretto con gli studenti, affrontando i temi legati alla sicurezza stradale in modo semplice e deciso, sollecitando la loro attenzione su un tema di strettissima attualità.

I dati di mortalità stradale in Italia

È vero che in Italia, secondo gli ultimi dati raccolti, il tasso di mortalità stradale è calato, ciò nonostante il numero di vittime è rimasto costante, con oltre 3 mila morti ogni anno.

“Siamo convinti – ha dichiarato l’assessore con delega alla Cultura e Politiche giovanili Antonietta Battipaglia – che iniziative come queste siano necessarie per sensibilizzare la cittadinanza su tematiche così importanti, e in particolar modo i più giovani. Aumentare la consapevolezza e promuovere una cultura della sicurezza può salvare vite”.

Il Convegno

Nel corso del convegno, con inizio alle ore 9:30, dialogheranno con gli studenti il tenente colonello Gianfranco Albanese, Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, Alessandra Franciosa e Giuseppe Cortese, referenti del “Progetto Scuole Sii saggio, guida sicuro” per l’associazione Meridiani. Ad aprire l’incontro i saluti del sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, dell’assessore alla Cultura e Politiche giovanili, Antonietta Battipaglia, del presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, e del delegato Anci Campania Rocco Di Filippo.

L’incontro con Gianni De Prisco

A dialogare con i giovani anche Gianni De Prisco, rimasto vittima di un incidente stradale in una notte del 2017, e racconterà la sua testimonianza e il suo operato nell’ambito della prevenzione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. Avendo la passione per la musica, Gianni ha deciso di incidere un brano “Regole” dove canta la bellezza della vita, dono da non sprecare.

Nel corso del convengo i relatori illustreranno le iniziative che caratterizzano l’edizione 2025 del progetto, invitando gli studenti alla realizzazione di elaborati che vorranno partecipare al concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”.