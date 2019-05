Elezioni Europee, affluenza in linea con i dati del 2014 alle ore 14. Molti scrutatori non si sono presentati, reclutamento via Facebook

Sono aperti dalle ore 7 i seggi elettorali per le Elezioni Europee. 51 Milioni di Italiani sono chiamati ad esercitare il loro diritto di voto per eleggere 76 eurodeputati nel prossimo Parlamento Europeo.

Secondo i dati del Viminale alle ore 12 l’affluenza alle urne è stata del 16,72%, in linea con i dati registrati nelle ultime Europee del 2014 quando allo stesso orario l’affluenza era stata del 16,66%.

In molti comuni si vota anche per il rinnovo delle Amministrazioni. Per le Comunali l’affluenza è stata leggermente superiore, assestandosi al 21,92%. La regione con i dati peggiori al momento risulta essere la Sicilia (8,63%) mentre il dato più alto è stato fatto registrare in Emilia Romagna (22,96%).

Alle ore 9 ha votato a Palermo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è poi tornato subito a Rome dove seguirà lo spoglio dal suo ufficio al Quirinale. Il premier Giuseppe Conte ha invece votato alle ore 13.15 e ha poi scherzato con i numerosi giornalisti e fotografi presenti: “Se avessi saputo che vi avrei fatto aspettare così tanto, sarei venuto prima“.

Ricordiamo che per le Elezioni Europee vale il sistema elettorale di tipo proporzionale puro con il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti. La soglia di sbarramento per ogni partito è fissata al 4%.