Prima giornata di Roland Garros dopo le qualificazioni: Roger Federer ha la meglio su Sonego, bene Berrettini mentre escono Cecchinato e Fabbiano

Nessun problema per Roger Federer nella prima giornata del Roland Garros: lo svizzero scende in campo nel 1° turno del torneo contro Lorenzo Sonego ma per il tennista azzurro non c’è scampo. 6-2, 6-4, 6-4 per Re Roger in appena un’ora e 42 minuti di gioco.

Choc per Marco Cecchinato, che saluta subito il torneo in maniera rocambolesca, dopo che lo scorso anno era arrivato in semifinale. Il tennista siciliano sembra avere vita facile, andando avanti 2 set a 0 in poco più di un’ora (6-2 7-6), ma incredibilmente cede di schianto quando viene raggiunto sul 2-2 (4-6, 2-6) dal padrone di casa e n°253 al mondo. Il match si decide tutto al 5° set con l’equilibrio che viene rotto sul 5-4 quando Ceck perde il servizio ed è costretto ad abdicare clamorosamente al 1° turno.

Ad aprire la giornata del torneo francese sono stati Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano. Il romano n°32 ATP fa non poca fatica per avere la meglio su Andujar: dopo essere andato sotto 7-6 (7-3) nel primo set, reagisce con un doppio 6-4 e poi chiude il match con un 6-2 per un totale di 3 ore e 28 minuti di battaglia.

Dura molto meno invece la sfida di Fabbiano: Marin Cilic è troppo forte per lui e cede con un netto 3-0 (6-3, 7-5 e 6-1) in 2h11m. Il 30enne azzurro spreca la possibilità di pareggiare i conti durante il secondo set, quando perde il servizio sul 5-4 e si vede costretto a perdere il secondo set, prima di crollare nel terzo.

Tra gli altri scesi in campo, bene Tsitsipas che batte Marterer (6-2 6-2 7-6), così come Nishikori con Halys (6-2 6-3 6-4) mentre domani sarà la volta di Fabio Fognini (derby con Andreas Seppi), Rafa Nadal e Nole Djokovic che faranno il loro esordio.