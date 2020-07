La Velina per antonomasia, Elisabetta Canalis infiamma l’estate di Instagram con uno scatto in cui mostra il fisico scultoreo

Tra le protagoniste social di quest’estate c’è sicuramente lei: Elisabetta Canalis.

Dal suo buen retiro in Sardegna, l’ex Velina ha pubblicato su Instagram uno scatto nel quale mette in mostra il suo fisico scultoreo che ha mandato in visibilio tutti i suoi follower.

Costumino nero, cappello di paglia in testa e il viso coperto dallo smartphone, la Canalis fa incetta di complimenti social. Qualcuno nota: “Ammazza! Ti fa bene l’Italia!“

Vita oltreoceano

Da molti anni ormai, Elisabetta Canalis ha costruito la sua vita negli Stati Uniti, dove vive col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva.

Molto attiva per le cause dei più deboli, la showgirl nata a Sassari, di recente è scesa anche in piazza, al seguito del movimento Black Lives Matter, per protestare pacificamente contro la morte dell’afroamericano George Floyd.

Velina mora per antonomasia, accanto alla “bionda Maddalena Corvaglia che è stata anche sua testimone di nozze, nel 2011 la Canalis ha condiviso il palco di Sanremo con un’altra bellissima della tv italiana, Belen Rodriguez.

Le due erano al fianco di Gianni Morandi (con la coppia di comici Luca&Paolo) alla conduzione del Festival di Sanremo 2011.

