Si è spenta prematuramente all’età di 44 anni la cantante e bassista, Elisabetta Imelio: era malata da tempo. Era componente dei Prozac+

La musica italiana piange la prematura scomparsa di Elisabetta Imelio: il decesso è avvenuto nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo.

Bassista e cantante, la Imelio era malata da tempo ed aveva lanciato messaggi contro la lotta al cancro: la donna è spirata al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, dove da tempo si trovava lì. È stata componente dei Prozac+ prima e successivamente dei Sick Tamburo.

Dopo aver annunciato di essere malata per un tumore al seno e – successivamente – per lo stesso motivo al fegato, aveva inciso un brano dal titolo “La fine della chemio”, cantato insieme a Lo Stato Sociale, Jovanotti, Elisa, Manuel Agnelli ed altri artisti della musica italiana. Scopo del brano, secondo la Imelio, era quello “di vedere sempre il bello della vita”.

Elisabetta Imelio aveva 44 anni ed abitava a Rorai Grande, piccola località in provincia di Pordenone. Oltre ad essere bassista e cantante, nella vita era anche maestra e coordinatrice della cooperativa Itaca, impegnata nel campo del sociale per aiutare altre persone. La musica italiana è in lutto per la perdita non solo di un’artista, ma anche di una grande persona.

