Elodie: fuori ora il clubtape “Red Light”

di Tiara Operno

Mentre sta spopolando in radio grazie al suo ultimo singolo “A Fari Spenti”, Elodie torna sulla scena con “Red Light”, in uscita oggi.

Come però la stessa Elodie ha tenuto a specificare, non si tratta né di un nuovo album né di un EP bensì di un clubtape contenente sette tracce tutte mixate da Durdust. Si tratta di un progetto nato per celebrare tutti i traguardi raggiunti da Elodie, tra cui un tour di successo nelle principali città d’Italia. Recentemente, infatti, anche la seconda date del forum di Milano è andata sold-out, motivo per cui ne è stata aggiunta una terza il 9 dicembre. I biglietti per quest’ultima data saranno disponibili dalle ore 14:00 di oggi su Ticketone.

“L’Elodie Show 2023” è prodotto da Vivo Concerti ed inizierà al Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, proseguirà al Mediolanum di Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre e a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre al Palazzo dello Sport, il 5 dicembre al Mandela Forum a Firenze, per poi concludersi a Milano dove Elodie farà ritorno al Forum il 9 dicembre.

Di seguito, ecco i titoli delle sette tracce contenute in “Red Light”:

Red Light

Glamour

Elle

Euphoria

Ascendente

Lontano da qui

A fari spenti.

TESTO DI “A FARI SPENTI”, L’ULTIMO SINGOLO DI ELODIE

Il cuore si muove

Non cerca ragione

La mente si illude

E cambia le cose

Settembre e sono più dolci le onde

La luce riflessa sul mare

Settembre ti cambia l’umore

E sento ancora addosso le tua ma-ma-ma

E sento ancora addosso le tue mani

Ah-ah-ah

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Ah-ah-ah

Vite fragili come origami

Ah-ah-ah-ah

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Non sono una delle tue donne deluse

Settembre nessuno ti serba rancore

Nella stanza un beat che rimbalza

Il sex appeal si mastica

Roulette russa pelle che scotta

L’aria si fa elettrica

Occhi chiusi tutto che gira

La tua bocca luccica

Luce brilla nella pupilla

Il tuo sguardo domina

E sento ancora addosso le tue mani

Ah-ah-ah

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Ah-ah-ah

Vite fragili come origami

Ah-ah-ah-ah

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Settembre di te cosa mi rimane

Perché sono ancora nostre

Le nostre promesse mai rese

E sento ancora addosso le tue

E sento ancora addosso le tue mani

Ah-ah-ah

Ti vedo mentre guidi a fari spenti

Ah-ah-ah

Vite fragili come origami

Ah-ah-ah-ah

Ed era tutto lì in quei pochi istanti

Il mistero di cercarsi

Nella stanza un beat che rimbalza

Il sex appeal si mastica

Roulette russa pelle che scotta

L’aria si fa elettrica

Occhi chiusi tutto che gira

La tua bocca luccica

Luce brilla nella pupilla

Il tuo sguardo domina

Notte densa manto di stelle

La tua mente criptica

La mia gamba dondola

La mia gamba dondola