Elon Musk acquista twitter, il social preferito. Operazione da 3 mld

Elon Musk acquista per 3 miliardi di dollari, il 9% del social Twitter, la sua piattaforma preferita per il lancio di messaggi riguardanti l’acquisto di cripto-valute. L’acquisizione di Musk sarebbe un’acquisizione passiva di un social che costa attualmente 31 miliardi di dollari. Il suo acquisto porterebbe ad una sua partecipazione alla piattaforma pari a quattro volte quella del suo fondatore Jack Dorsey e lo renderebbe il primo azionista difronte al fondo Vanguard che detiene l’8,7%.

Elon Musk oltre ad essere ad essere uno degli uomini più ricchi del pianeta è uno dei frequentatori più assidui del social Twitter dal 2009, seguito attualmente da più di 80 milioni di follower per i suoi post provocatori. Inoltre non è passato inosservata la presenza di Musk sulla piattaforma con circa 30 tweet in un solo giorno, dagli argomenti più tecnici riguardanti i suoi prodotti alle meme più divertenti, atteggiamento insolito bisogna dire, per una persona nella sua posizione.

Gli interrogativi degli analisti riguardano le prossime mosse di Elon Musk, poichè precedentemente aveva dichiarato di voler cerare una piattaforma tutta sua, pertanto i dubbi ora riguardano un suo possibile cambiamento di idea o il proposito di voler diventare l’unico numero uno di Twitter.